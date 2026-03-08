विज्ञापन
पत्नी के तलाक की अर्जी देने के बाद विजय ने जिंदगी की समस्याओं के बारे में की बात, तुम्हें देखकर दुख हो रहा है

विजय ने कहा, हाल ही में, कुछ दिक्कतें हुई हैं. मैं देख रहा हूं कि इसके लिए लड़ते हुए आपको चोट लग रही है. आप लोगों को चोट लगते देखकर मुझे भी चोट लग रही है .मैं दिक्कतों का ध्यान रखूंगा. चोट मत खाओ. चिंता की कोई बात नहीं है..

नई दिल्ली:

साउथ स्टार विजय अपनी पत्नी के साथ तलाक को लेकर पिछले कुछ दिनों से सुर्खियां में हैं. एक्टर विजय की पत्नी संगीता के उनके खिलाफ तलाक की अर्जी देने के बाद उन्हें एक्ट्रेस त्रिशा के साथ एक रिसेप्शन में देखा गया. शनिवार को TVK चीफ ममल्लापुरम में TVK के इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेशन में शामिल हुए, जहां उन्होंने आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए महिलाओं के लिए खास वेलफेयर स्कीम्स की घोषणा की. अपने भाषण के दौरान, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी समस्याओं पर भी बात की और अपने सपोर्टर्स से उनसे दुखी न होने की अपील की.

विजय ने क्या कहा
भाषण के दौरान विजय ने कहा, “हाल ही में, कुछ दिक्कतें हुई हैं. मैं देख रहा हूं कि इसके लिए लड़ते हुए आपको चोट लग रही है. आप लोगों को चोट लगते देखकर मुझे भी चोट लग रही है .मैं दिक्कतों का ध्यान रखूंगा. चोट मत खाओ. चिंता की कोई बात नहीं है..” ANI के मुताबिक, उन्होंने महिलाओं के लिए कई वादे भी किए, जिसमें 2,500 की हर महीने की आर्थिक मदद, जवान लड़कियों को शादी के तोहफे के तौर पर सिल्क साड़ी के साथ एक सॉवरेन गोल्ड और सभी परिवारों को छह LPG सिलेंडर मुफ्त देना शामिल है. अगर उनकी पार्टी आने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती है.

संगीता ने विजय विजय पर लगाया बेवफाई का आरोप

इस बीच, न्यूज एजेंसी ANI के लेटेस्ट अपडेट में कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स सामने आए, जिनसे पता चला कि संगीता ने 2026 की शुरुआत में चेंगलपट्टू में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने अपनी शादी खत्म करने और कुछ समय के लिए रहने के अधिकार की मांग करते हुए कानूनी कार्रवाई की थी. तलाक की अर्जी के साथ संगीता ने एक अंतरिम ऑर्डर मांगा है, जिससे उन्हें चेन्नई में कैसुरीना ड्राइव पर कपल के शादी के घर में रहने की इजाजत मिल सके, जब तक कि केस का आखिरी फैसला न हो जाए. अर्जी में कहा गया है कि वह एक ब्रिटिश नागरिक हैं और फिलहाल भारत में उनका कोई दूसरा घर नहीं है. संगीता ने विजय पर बेवफाई का आरोप लगाया, उनका आरोप है कि उनका एक महिला एक्टर के साथ रिश्ता है. 

AGS प्रोड्यूसर कल्पना सुरेश के बेटे की शादी के रिसेप्शन में त्रिशा के साथ पहुंचे 

5 मार्च को विजय ने AGS प्रोड्यूसर कल्पना सुरेश के बेटे की शादी के रिसेप्शन में त्रिशा के साथ शामिल होकर सबका ध्यान खींचा. दोनों नए शादीशुदा कपल का स्वागत करने के लिए स्टेज पर साथ गए. उन्होंने तस्वीरों के लिए एक साथ पोज भी दिया और एक ही समय पर वेन्यू से बाहर निकले. त्रिशा और विजय के साथ उनके रिश्ते ने पिछले कुछ सालों में लोगों का ध्यान खींचा है. दोनों एक पॉपुलर ऑन-स्क्रीन कपल रहे हैं, जिन्होंने घिल्ली और लियो जैसी फिल्मों में साथ काम किया है. 

संगीता और विजय के हैं दो बच्चे 

वहीं संगीता और विजय ने अगस्त 1999 में शादी की थी. उनके दो बच्चे हैं-जेसन संजय और दिव्या शाशा. उन्होंने हिंदू और ईसाई दोनों रीति-रिवाजों से शादी की. विजय अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू करने से पहले अपनी आखिरी फिल्म 'जन नायकन' में नजर आएंगे. उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी, तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) लॉन्च करने की घोषणा की. 

