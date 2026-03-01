विज्ञापन

तलपति विजय की पत्नी ने डाली तलाक की अर्जी तो बेटे से भी बिगड़ गए रिश्ते! नाराज जेसन ने उठाया ये कदम

तलपति विजय के तलाक की अर्जी डालने के बाद इंटरनेट यूजर्स ने पाया कि सुपरस्टार के बेटे जेसन ने सोशल मीडिया पर उन्हें अनफॉलो कर दिया है.

Read Time: 3 mins
Share
तलपति विजय की पत्नी ने डाली तलाक की अर्जी तो बेटे से भी बिगड़ गए रिश्ते! नाराज जेसन ने उठाया ये कदम
तलपति विजय और उनके बेटे के बीच बढ़ी दूरियां!
Social Media
नई दिल्ली:

एक्टर से पॉलिटिशियन बने तलपति विजय हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में आ गए. दरअसल उनकी पत्नी संगीता सोरनालिंगम ने अदालत में तलाक की अर्जी दी है. इसके बाद से उनकी पर्सनल लाइफ चर्चा में है. अब खबर है कि उनके बेटे, फिल्म डायरेक्टर जेसन संजय ने अपने पिता को अनफॉलो कर दिया है, जिससे उनके परिवार के अंदर के हालात को लेकर बड़े पैमाने पर अटकलें और चिंताएं फैल गई हैं. विजय और संगीता सोरनालिंगम के तलाक की कार्यवाही की खबरें सोशल मीडिया पर आने के तुरंत बाद नेटिजन्स ने पाया कि जेसन संजय ने अपने पिता को अनफॉलो कर दिया है. हालांकि वह इंस्टाग्राम पर 38 लोगों को फॉलो कर रहे थे, जिनमें अनुराग कश्यप और फरहान अख्तर जैसे मशहूर भारतीय फिल्ममेकर्स भी शामिल थे, लेकिन उनके पिता का अकाउंट लिस्ट से गायब था.

जेसन के इस कदम से न केवल परिवार में तनाव की अफवाहें उड़ीं, बल्कि कुछ फैंस ने इसे उनकी मां के लिए सपोर्ट का इशारा भी माना. दूसरी तरफ कई सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी तर्क दिया कि 25 साल के जेसन ने शायद पहले कभी विजय का अकाउंट फॉलो ही नहीं किया होगा.

यह भी पढ़ें: 'तुम मुझे छोड़कर चले जाओ पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें...' अमिताभ बच्चन से किसने किया था ये वादा, न जया न रेखा

इस बीच, विजय इंस्टाग्राम पर जीरो लोगों को फॉलो कर रहे हैं. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कदम संगीता के चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी देने के कुछ दिनों बाद आया है. इसमें विजय के “एक एक्ट्रेस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ते” के आरोपों का जिक्र था. इसके बाद, कोर्ट ने विजय को नोटिस जारी कर 20 अप्रैल को खुद पेश होने का आदेश दिया.

तमिलनाडु के एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी संगीता ने कथित तौर पर तलाक की अर्जी में कहा है कि उन्हें अप्रैल 2021 में विजय के एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ते में शामिल होने का पता चला. उन्होंने दावा किया कि इस बात का पता चलने से उन्हें “गहरा इमोशनल दर्द और मानसिक तकलीफ हुई, जो धोखा और शादी के भरोसे का उल्लंघन है.”

हालांकि उन्होंने बताया कि विजय ने शुरू में उन्हें भरोसा दिलाया था कि रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन अर्जी में आरोप है कि यह जारी रहा, जिससे वह जिसे “मेंटल क्रूरता” कहती हैं, सोशल मीडिया पोस्ट से हुई पब्लिक बेइज्जती, इमोशनल लापरवाही और कंस्ट्रक्टिव डिसरप्शन जैसी बातें हुईं.

यह भी पढ़ें: शाहिद कपूर फिल्म चुनने में हमेशा खा जाते हैं गच्चा, 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों को ठुकरा चुके हैं 'रोमियो'

अभी तक, न तो विजय और न ही संगीता ने तलाक के दावों को कन्फर्म या गलत बताने के लिए कोई ऑफिशियल पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया है, जिससे फैंस के लिए स्थिति साफ नहीं है.

अगस्त 1999 में शादी करने वाले इस कपल के दो बच्चे हैं, जेसन संजय और दिव्या शाशा. जेसन के बारे में कहा जाता है कि वे अब तक दो फिल्मों से जुड़े थे, जिसमें पुल द ट्रिगर और उनके पिता की 2009 की एक्शन थ्रिलर वेट्टाइकरन शामिल हैं, वहीं दिव्या विजय की 2016 की एक्शन थ्रिलर थेरी में दिखाई दी थीं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Thalapathy Vijay, Sangeetha Sornalingam, Jason Sanjay, Thalapathy Vijay Divorce, Thalapathy Vijay Son, Thalapathy Vijay Movies, Thalapathy Vijay Politics, Thalapathy Vijay Age, Thalapathy Vijay News, Thalapathy Vijay Affair, Thalapathy Vijay Controversy
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com