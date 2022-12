तुनिषा शर्मा खुदकुशी मामला : अदालत में पुलिस ने कहा- "जांच में सहयोग नहीं कर रहा शीज़ान खान"

इस बीच शीज़ान के फोन में उसकी पूर्व दोस्त से किए गए चैट डिलीट किए जाने से मामला और संदिग्ध हो गया है. दो दिन की रिमांड में अब पुलिस चैट रिट्रीव करने और शीज़ान से सच उगलवाने की कोशिश करेगी. इस बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले आज तुनिषा की मां से मिलने उनके घर जाने वाले हैं.

पुलिस ने अब तक टोटल 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जिसमें 2 I-phone भी शामिल है. पुलिस ने अपने रिमांड कॉपी में लिखा है कि ये मामला गंभीर है और इसकी वजह से जनता में तीव्र असंतोष फैल गया है. इसकी तह तक पहुंचने के लिए जांच बहुत जरूरी है.

रिमांड कॉपी के मुताबिक, नायगांव के अली बाबा दास्तान- ए-काबुल सीरियल सेट पर कमरे में से उसे एक पेपर मिला है, जिसके एक किनारे पर शीज़ान लिखा था और उसके नीचे तुनिषा लिखा हुआ था और उसके नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ था "He Is blessed to have me as a co-actor Woohooo"*

पुलिस ने 10 इंच लंबी कपड़े की पट्टी भी बरामद की है, जिसे काट कर बनाया गया था.

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्यार में धोखा देने वालों को मौत की सजा देने की अपील की है.कंगना रनौत ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'एक महिला प्यार, शादी, रिश्ते या यहां तक ​​कि करीबी रिश्तेदार की कमी को भी सहन कर सकती है. लेकिन वह इस बात का सामना कभी नहीं कर सकती कि उसकी लव स्टोरी में प्यार नहीं था. दूसरे इंसान के लिए उसका प्यार सिर्फ शोषण का आसान तरीका था. उसकी सच्चाई वह नहीं थी. जो सामने वाले की थी. जो सिर्फ उसका शारीरिक और भावनात्मक रूप से इस्तेमाल कर उसका दुरुपयोग कर रहा था.'

कंगना रनौत ने तुनिषा शर्मा की आत्महत्या को एक हत्या बताया है. उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, 'वह अपनी सोच पर भरोसा नहीं कर सकती है, ऐसी स्थिति में किसी के जिंदा या मरे होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है. आखिरकार जिंदगी हमारी धारणा है और यदि वह अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला करती है.. तो कृपया जान लें कि उसने यह अकेले नहीं किया है... यह एक हत्या है.'

