भारत ने रूस से तेल खरीदना किया बंद तो विश्व में क्रूड ऑयल की डिमांड-सप्लाई समीकरण का क्या होगा?

भारत अगर रूस से कच्चा तेल लेना बंद कर दे तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों का गणित बिगड़ सकता है. दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के इस कदम के बाद ही इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें 200 डॉलर/बैरल पहुंच सकता है. कह सकते हैं कि ऐसा होते ही तेल की कीमतों में आग लग जाएगी. रूस इस समय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो कच्चे तेल का उत्पादन करता है.

रूस विश्व की 10% डिमांड करता है पूरी

रूस हर दिन लगभग 95 लाख बैरल तेल का प्रोडक्शन करता है. इस प्रोडक्शन से विश्व में कच्चे तेल की 10% डिमांड पूरी होती है. भारत के रूस से तेल खरीदने में डिमांड और सप्लाई वाला समीकरण काम करता है. कच्चे तेल की कीमतों और इस डिमांड में बैलेंस बना रहता है. विश्व में भारत कच्चे तेल का इंपोर्ट करने के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है. अपनी 85% डिमांड को भारत तेल खरीदकर पूरा करता है.

रूस-यूक्रेन वॉर में भारत ने बनाया था बैलेंस

साल 2022 में रूस-यूक्रेन वॉर के दौरान कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतें 137 डॉलर/बैरल पहुंच गईं थीं, उस समय भारत ने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रूस से तेल खरीदकर वैश्विक स्तर पर डिमांड और सप्लाई के बीच बैलेंस बनाया था, जिसकी वजह से कीमतें ज्यादा ऊपर नहीं जा पाईं थीं.

'कीमतों में हो सकता है इजाफा'

एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट नीलकंड मिश्रा ने एनडीटीवी प्रॉफिट से कहा कि, 'अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो सप्लाई में कमी होने से कीमतें ऊपर जा सकती हैं. OPEC के मामले में आखिरी हफ्ते हम देख चुके हैं.

टैरिफ की लड़ाई अब तेल पर

आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने पर बड़े आरोप लगाए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस से तेल खरीदकर भारत ने जंग के लिए फंडिंग की है और इसी के चलते उन्होंने बुधवार शाम को भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया.