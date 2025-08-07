Breaking LIVE: दादर कबूतरखाना मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में अहम सुनवाई

जैन समाज की याचिका पर कोर्ट विचार करेगा. याचिका में कबूतरों के लिए दाना डालने की अनुमति मांगी गई है. याचिकाकर्ता ने दलील दी कि यह स्थल जैन समुदाय की धार्मिक आस्था से जुड़ा है. BMC ने हाईकोर्ट को बताया था कि क्षेत्र में दादर कबूतरखाना अस्थायी रूप से सील किया गया है. बीएमसी ने यह कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के पुराने आदेश के आधार पर की थी, जिसमें कबूतरों से फैलने वाली बीमारियों को देखते हुए सावधानी बरतने को कहा गया था.