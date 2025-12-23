तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर जताई चिंता

आसनसोल के सांसद एवं फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि वहां जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, वह जनतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं और ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए.

शत्रुघ्न सिन्हा ने इसे एक संवेदनशील मामला बताते हुए कहा कि यह काफी चिंता का विषय है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर ज्यादा बयानबाजी करना ठीक नहीं है और सरकार को इस पूरे मामले पर गंभीरता से नजर रखनी चाहिए.

"जनता ममता बनर्जी के साथ खड़ी है"

हमायूं कबीर द्वारा गठित नई पार्टी उन्नयन जनता पार्टी को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रतिक्रिया भी दी है. उन्होंने कहा कि इस नई पार्टी से पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और ममता बनर्जी की लोकप्रियता पर इसका कोई असर नहीं होगा. शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ खड़ी है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ओवैसी पश्चिम बंगाल आए थे और उन्होंने यहां पूरी कोशिश की, लेकिन नतीजे कुछ और ही निकले. इससे साफ है कि बंगाल की जनता ममता जी के साथ है.

"ममता बनर्जी बंगाल के लोगों का साथ दे रही हैं"

उन्होंने कहा कि मौजूदा मुश्किल दौर में जिस तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल के लोगों का साथ दे रही हैं और किसी भी तरह की कमी नहीं होने दे रही हैं, वह सराहनीय है. शत्रुघ्न सिन्हा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के करीब 2 लाख करोड़ रुपये रोक रखे हैं. इसमें मनरेगा, विकास कार्य, किसानों की योजनाएं और प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा शामिल है. उन्होंने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल को विकास से वंचित रखा जा रहा है. पैसा रोककर प्रधानमंत्री आते हैं और शूट एंड स्कूट नीति के तहत बिना सवालों के जवाब दिए चले जाते हैं.

शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बांग्ला आवास योजना के तहत करीब 7 हजार मकान खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनवा रही हैं. उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले डॉलर को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर सवाल उठाए जाते थे, लेकिन अब स्थिति और भी बिगड़ चुकी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मीडिया से बात नहीं करते और सिर्फ हवा-हवाई बातें करते .