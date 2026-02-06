विज्ञापन
अजित पवार को श्रद्धांजलि... बारामती में शोकसभा के लिए 'सहयोग बंगले' पर एकजुट होगा पूरा पवार परिवार

दिवंगत अजित पवार अजित पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए बारामती में 'सहयोग बंगले' पर शोकसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरा पवार परिवार शामिल होगा.

  • महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता अजित पवार के निधन के बाद बारामती में शोकसभा का आयोजन किया जा रहा है.
  • शोकसभा शुक्रवार, छह फरवरी को दोपहर चार बजे से शाम सात बजे तक सहयोग बंगला में होगी.
  • इस सभा में पवार परिवार के सभी प्रमुख सदस्य शरद पवार, सुनेत्रा पवार समेत उपस्थित रहेंगे.
महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता अजित पवार के दुखद निधन के बाद शोक संतप्त पवार परिवार द्वारा बारामती में शोकसभा का आयोजन किया जा रहा है. राज्य की राजनीति और सामाजिक ताने-बाने में गहरी पैठ रखने वाले इस परिवार की ओर से यह सभा शुक्रवार, 6 फरवरी 2026 को सुनेत्रा पवार के निवास स्थान 'सहयोग बंगला' पर आयोजित की जाएगी. परिवार के सदस्यों के अनुसार, बारामती में होने वाली यह अंतिम औपचारिक शोकसभा होगी, जहां पूरा पवार परिवार एकजुट होकर शुभचिंतकों के साथ अपनी संवेदनाएं साझा करेगा.

यह आयोजन पवार परिवार की एकजुटता का एक बड़ा प्रतीक माना जा रहा है, क्योंकि इसमें परिवार के लगभग सभी प्रमुख सदस्य एक साथ उपस्थित रहकर शोक संतप्त परिजनों और शुभचिंतकों से मुलाकात करेंगे. इस सांत्वना भेंट का आयोजन विशेष रूप से शरद पवार और सुनेत्रा पवार के मार्गदर्शन में किया जा रहा है, जिसमें पूरे परिवार की सक्रिय सहभागिता होगी.

  • दिनांक और समय: शुक्रवार, 6 फरवरी 2026 को दोपहर 4:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक.
  • स्थान: सहयोग बंगला, बारामती (सुनेत्रा पवार का निवास).

इस अवसर पर परिवार के वरिष्ठ सदस्य शरद पवार और सुनेत्रा पवार के साथ ही राजेंद्र पवार, श्रीनिवास पवार और रणजित पवार भी उपस्थित रहेंगे. वहीं, परिवार की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए रोहित पवार, पार्थ पवार, युगेंद्र पवार और जय पवार समेत समस्त पवार परिवार मौजूद रहेगा.

बारामती और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले नागरिकों और शुभचिंतकों के लिए यह अंतिम अवसर होगा, जब वे एक ही स्थान पर पूरे पवार परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकेंगे. परिवार की ओर से अपील की गई है कि निर्धारित समय के भीतर लोग 'सहयोग बंगले' पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं.

अजित पवार की 28 जनवरी को पुणे के बारामती में एक विमान हादसे में मृत्यु हो गई थी. उनके निधन के तीन दिन बाद यानी 31 जनवरी को उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.

