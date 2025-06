6 जून से दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर दौड़ेगी ट्रेन, पूरा हुआ चिनाब रेल ब्रिज का काम

कश्मीर के लिए आखिरकार उम्मीदों की रेल शुरू होने वाली है और बस तीन दिन बाद इस ब्रिज पर ट्रेन दौड़ना भी शुरू हो जाएगी. ऐसा इसलिए क्योंकि 6 जून को पीएम मोदी चिनाब रेल ब्रिज के जरिए कश्मीर को जोड़ने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं. इसी बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर चिनाब रेल ब्रिज का एक वीडियो शेयर किया है.

उनके इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि 6 जून को इस ब्रिज से कश्मीर के लिए ट्रेनों का चलना शुरू हो जाएगा. अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, इतिहास बनने जा रहा है... बस 3 दिन बाकी हैं! दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, शक्तिशाली चिनाब ब्रिज, जम्मू और कश्मीर में खड़ा है. यह उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेलवे लिंक (USBRL) का हिस्सा है. प्रकृति की सबसे कठिन परीक्षाओं को झेलने के लिए बनाया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून, 2025 को चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे. नए भारत की ताकत और दूरदर्शिता का गौरवशाली प्रतीक!

History in the making… Just 3 days to go!



The mighty #ChenabBridge, the world's highest railway bridge, stands tall in #JammuandKashmir.



Part of the Udhampur-Srinagar-Baramulla Railway Link (USBRL). Built to withstand nature's toughest tests.



PM Sh @narendramodi to… pic.twitter.com/EQnC0m1per