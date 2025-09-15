भीलवाड़ा में बड़ा हादसा... अंतिम संस्कार के लिए नदी तक गए 7 लोग बहे, 2 की मौत, 1 लापता

भीलवाड़ा के शाहपुरा पंचायत समिति के फूलिया कला गांव में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया. जयपुर सड़क हादसे में मृत सात लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे ग्रामीण और परिजन नहाने के लिए खारी नदी के तट पर गए थे. इसी दौरान 7 लोग नदी के तेज बहाव में बह गए. ग्रामीणों ने चार लोगों को बचा लिया दो के शव बरामद कर लिए गए जबकि एक युवक की तलाश जारी है.

सड़क हादसे में हुई 7 लोगों की मौत

गांव में शोक का माहौल उस समय और गहरा गया जब जयपुर के शिवदासपुरा में 14 सितंबर को हुए कार हादसे में मारे गए परिवारजनों का सोमवार सुबह अंतिम संस्कार किया जा रहा था. कार दुर्घटना में फूलिया कला के अशोक वैष्णव, उनकी पत्नी सीमा देवी, बेटा रोहित और पोता गजराज सहित एक ही परिवार के सात लोगों की मौत हुई थी. शवों का अंतिम संस्कार धानेश्वर रोड स्थित श्मशान घाट में किया गया.

अंतिम संस्‍कार के बाद गए थे नहाने

अंतिम संस्कार के बाद परिजन और ग्रामीण खारी नदी के निकट पर नहाने पहुंचे. इसी दौरान विजय प्रताप सिंह (30), मुकेश गोस्वामी (25), महेंद्र माली (25), बरदी चंद (34), महेश (35), राकेश (28) और जीवराज (30) डूबने लगे. ग्रामीणों की तत्परता से राकेश, जीवराज, विजय प्रताप सिंह और मुकेश गोस्वामी को बाहर निकाल लिया गया और अस्पताल पहुंचाया गया. इनमें से तीन को गंभीर हालत में शाहपुरा जिला अस्पताल रेफर किया गया. महेंद्र माली और बरदी चंद की डूबने से मौत हो गई जबकि महेश पुत्र राधेश्याम शर्मा अब भी लापता है.

लगातार दूसरे दिन हुई त्रासदी

सूचना मिलने पर कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, एसपी धर्मेंद्र यादव और सांसद दामोदर अग्रवाल मौके पर पहुंचे. सांसद और विधायक डॉ. लालाराम बैरवा ने अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल लिया और चिकित्सकों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए. प्रशासन ने लापता युवक की तलाश के लिए एसडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से अभियान शुरू कर दिया है. साथ ही पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं. गांव में लगातार दूसरे दिन हुई इस त्रासदी से माहौल बेहद गमगीन है.

