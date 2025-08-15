स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट: जानिए किन सड़कों पर रहेगा प्रतिबंध

- दिल्ली यातायात पुलिस ने 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सुबह 4 से 10 बजे तक यातायात प्रतिबंध लगाए.
- लाल किले के आसपास कई प्रमुख मार्गों पर केवल अधिकृत लेबल या पास वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति होगी.
- बिना पार्किंग लेबल वाले वाहनों के लिए दिल्ली के कई संवेदनशील मार्गों पर पूर्ण रूप से प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने 15 अगस्त के लिए एक विस्तृत परामर्श जारी किया है. इसमें राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तनों की जानकारी दी गई है. अधिकारियों के अनुसार, ये प्रतिबंध सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लागू रहेंगे. आम जनता को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पूर्व निर्धारित करें, प्रभावित क्षेत्रों से बचें, और जहां तक संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें.
लाल किले के आसपास बंद रहने वाली सड़कें
- दिल्ली गेट से छत्ता रेल तक नेताजी सुभाष मार्ग
- जीपीओ दिल्ली से छत्ता रेल तक लोथियन रोड
- एच.सी. सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक तक
- फव्वारा चौक से लाल किला तक चांदनी चौक रोड
- रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक निषाद राज मार्ग
- सुभाष पार्क से आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक रिंग रोड
- रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक महात्मा गांधी मार्ग
- इन क्षेत्रों में केवल अधिकृत लेबल या पास वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी.
बिना पार्किंग लेबल वाले वाहनों के लिए प्रतिबंधित मार्ग
- सी-हेक्सागन इंडिया गेट
- कोपरनिकस मार्ग
- मंडी हाउस
- सिकंदरा रोड
- डब्ल्यू-पॉइंट, ए-पॉइंट
- तिलक मार्ग
- मथुरा रोड
- बहादुर शाह ज़फर मार्ग
- नेताजी सुभाष मार्ग
- जवाहरलाल नेहरू मार्ग
- निजामुद्दीन खत्ता से आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच रिंग रोड
मालवाहक और अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध
14 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे से 15 अगस्त की रात 11 बजे तक, निजामुद्दीन खत्ता से वजीराबाद पुल के बीच मालवाहक वाहनों की अनुमति नहीं होगी. इसी अवधि में महाराणा प्रताप आईएसबीटी और सराय काले खां आईएसबीटी के बीच अंतरराज्यीय बसों की आवाजाही भी प्रतिबंधित रहेगी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं