उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश, जागेश्वर धाम के पास बादल फटा; बाढ़ के हालात

उत्तराखंड के जागेश्वर धाम के पास बादल फटने की खबर है. मंदिर के पास बाढ़ का नजारा दिखाई दे रहा है. इस बारे में अधिक जानकारी का इंतजार है. उत्तराखंड के कई इलाकों में बुधवार को बारिश हुई. इससे नदी-नालों में उफान आ गया है. हरिद्वार में शाम को हुई मूसलाधार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया और खड़खड़ी सूखी नदी में पानी भरने से कांवड़ियों का एक वाहन बह गया. कई स्थानों पर रात में भी बारिश का क्रम जारी है.

हरिद्वार में कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गईं और कनखल थाने में भी बरसात का पानी घुस गया. तीन घंटे की भारी बारिश की वजह से पानी का बहाव इतना बढ़ा कि खड़खड़ी सूखी नदी में डाक कांवड़ियों का एक ट्रक भी बह गया. पिछले महीने की 25 तारीख को भी भारी बारिश से इसी सूखी नदी में खड़े करीब एक दर्जन चार पहिया वाहन बह गए थे.

Uttarakhand: Reports of a cloudburst near Jageshwar Dham. A large flood of water has surged near the temple. More details awaited pic.twitter.com/j72SiSLNj3