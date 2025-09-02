विज्ञापन
नई दिल्ली:

पीएम मोदी आज 'सेमीकॉन इंडिया - 2025' का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देना है. सोमवार को जारी एक बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री बुधवार को भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे और कार्यक्रम के दौरान सीईओ गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. बयान में बताया गया कि यह तीन दिवसीय सम्मेलन भारत में एक मजबूत, सशक्त और टिकाऊ सेमीकंडक्टर परिवेश को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगा.

Sep 02, 2025 06:38 (IST)
प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में सेमीकंडक्टर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘सेमीकॉन इंडिया - 2025’ का उद्घाटन करेंगे. इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देना है. सोमवार को जारी एक बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री बुधवार को भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे और कार्यक्रम के दौरान सीईओ गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. बयान में बताया गया कि यह तीन दिवसीय सम्मेलन भारत में एक मजबूत, सशक्त और टिकाऊ सेमीकंडक्टर परिवेश को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगा.

