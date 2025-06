कोलकाता गैंगरेप पर दिए विवादित बयान पर TMC नेता मदन मित्रा ने दी सफाई, कहा- छवि को खराब करने के लिए...

लॉ स्टूडेंट्स गैंगरेप मामले पर विवादास्पद टिप्पणी देने के बाद तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी विधायक मदन मित्रा ने अब अपनी सफाई पेश की है और कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया है. दरअसल कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में एक 24 साल की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना पर मदन मित्रा ने विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर लड़की अपने साथ कुछ दोस्तों को ले जाती तो सामूहिक दुष्कर्म की घटना नहीं होती.... तृणमूल कांग्रेस ने मित्रा के बयान से खुद को अलग कर इसकी निंदा की थी.

पार्टी की और से बयान की निंदा किए जाने के बाद मित्रा ने अपनी सफाई पेश की. उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी को गलत समझा गया और पार्टी की छवि खराब करने के लिए एक प्रेरित समूह द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया है. विधायक ने लिखा, "मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता एक समूह ने मेरे बयान का दुरुपयोग किया है, जिसका मूल उद्देश्य हमारे पार्टी एआईटीसी (तृणमूल कांग्रेस) की छवि को खराब करना था, ताकि मेरे बयान को गलत तरीके से अपने स्वयं के उद्देश्य को पूरा किया जा सके."

While strongly demanding the strongest action which has already been taken by the Police in Kasba incident against the culprits I totally deny that I had no way tried to shield the culprits, I personally feel that my statement has been totally misled and misused by a motivated…