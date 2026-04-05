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कोलकाता में भिड़े TMC और BJP कार्यकर्ता, कोलकाता पुलिस पर अमित मालवीय ने लगाए गंभीर आरोप 

मालवीय ने हैरानी जताते हुए कहा कि पुलिस घटनास्थल पर मौजूद थी, लेकिन उसने हिंसा को रोकने या बीच-बचाव करने की कोई कोशिश नहीं की. उन्होंने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस के कुछ तत्व खुले तौर पर टीएमसी का साथ दे रहे हैं.

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कोलकाता में भिड़े TMC और BJP कार्यकर्ता, कोलकाता पुलिस पर अमित मालवीय ने लगाए गंभीर आरोप 
  • कोलकाता के बेहाला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के चुनाव कार्यालय पर टीएमसी के समर्थकों ने हमला किया.
  • भाजपा ने आरोप लगाया कि पुलिस मौके पर मौजूद थी लेकिन हिंसा रोकने में असफल रही.
  • भाजपा के अमित मालवीय ने टीएमसी और कोलकाता पुलिस के कुछ तत्वों पर मिलीभगत का आरोप लगाया.
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पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में विधानसभा उपचुनाव को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है. भाजपा की राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स' पर एक गंभीर पोस्ट कर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है.

अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' लिखा, "कोलकाता, जिसे कभी तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, अब दरार के संकेत दिखा रहा है और उनकी हताशा साफ नजर आ रही है. बेहाला पश्चिम के परनाश्री में स्थित भाजपा के चुनाव कार्यालय पर टीएमसी उम्मीदवार रत्ना चटर्जी की मौजूदगी में टीएमसी के गुंडों ने हमला कर दिया."

मालवीय ने हैरानी जताते हुए कहा कि पुलिस घटनास्थल पर मौजूद थी, लेकिन उसने हिंसा को रोकने या बीच-बचाव करने की कोई कोशिश नहीं की. उन्होंने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस के कुछ तत्व खुले तौर पर टीएमसी का साथ दे रहे हैं.

उन्होंने आगे लिखा, "यह बात अब और भी साफ़ होती जा रही है कि कोलकाता पुलिस के कुछ तत्व टीएमसी का साथ दे रहे हैं. हम भारत के चुनाव आयोग से आग्रह करते हैं कि वे तुरंत कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को बिना किसी देरी के सजा मिले."

मालवीय ने पश्चिम बंगाल की जनता का जिक्र करते हुए कहा, "पश्चिम बंगाल की जनता कानून-व्यवस्था और न्याय की हकदार है, गुंडागर्दी की नहीं."

यह घटना बेहाला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में हुई. परनाश्री इलाके में भाजपा का चुनाव कार्यालय स्थापित किया गया था. भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टीएमसी उम्मीदवार रत्ना चटर्जी के इशारे पर उनके गुंडों ने कार्यालय पर हमला किया, तोड़फोड़ की और कार्यकर्ताओं को मारपीट का निशाना बनाया. पुलिस की निष्क्रियता ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है.

भाजपा का कहना है कि टीएमसी की बढ़ती हताशा का कारण कोलकाता में पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता है. अमित मालवीय ने इस घटना को टीएमसी की हताशा का प्रतीक बताया और कहा कि सत्ताधारी दल अब गुंडागर्दी के जरिए सत्ता बचाने की कोशिश कर रहा है.

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