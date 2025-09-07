कुछ नया सोचें, इनोवेटिव सोचें... बीजेपी सांसदों की कार्यशाला में पीएम मोदी

सूत्रों ने बताया कि बीजेपी सांसदों की कार्यशाला में पीएम मोदी ने सांसदों को मंत्र दिए. सांसदों के अलग-अलग ग्रुप से पीएम मोदी मिले. पीएम ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है या नहीं, यह देखें. सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें. अधिकारियों से ठीक से पेश आएं. सिंगापुर की स्वच्छता का उदाहरण देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाएं.

पीएम ने सांसदों से कहा कि कुछ नया सोचें. इनोवेटिव सोचें. तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. संसदीय समितियों की बैठक में सक्रियता दिखाएं. ऐसी बैठकों से पहले और बाद में संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों से मिलें ताकि विषय की गहराई तक जा सकें. पीएम मोदी ने सांसदों से अपने संसदीय क्षेत्रों की विधानसभा सीटों पर हर महीने एक टिफ़िन बैठक करने को कहा ताकि लोगों से सीधा संवाद हो सके और समस्याएं पता चल सकें. पीएम ने यह भी कहा कि सांसद खेल महोत्सव में भागीदारी बढ़ाई जाए.

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, "दिल्ली में आयोजित ‘संसद कार्यशाला' में भाग लिया. पूरे भारत से आए सांसद सहयोगियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विविध मुद्दों पर अपने बहुमूल्य विचारों का आदान-प्रदान किया." इसके साथ ही पीएम मोदी ने कार्यशाला की कई तस्वीरें भी पोस्ट की. एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, "हमारी पार्टी में, ‘संसद कार्यशाला' जैसे मंच महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक-दूसरे से सीखने और इस बात पर विचार-विमर्श करने के लिए बेहतरीन मंच हैं कि हम लोगों की और बेहतर सेवा कैसे कर सकते हैं."

