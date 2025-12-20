ठंड में न ठिठुरे चोर!चोरी के दौरान खेत में छूटा स्वेटर तो ग्रामीणों ने पुलिस को दिया आवेदन 

पंजाब के बठिंडा जिले से एक अनोखा मामला चर्चा में आया है, जहां चोरी की घटना के बाद गांव वालों ने चोर के लिए चिंता जताते हुए पुलिस को पत्र लिख दिया. यह मामला बठिंडा जिले के मेहराज (Mehraj) गांव का है, जहां 18 दिसंबर की रात खेत से मोटर की तारें और स्टार्टर चोरी कर लिए गए. हालांकि चोरी के बाद चोर अपना स्वेटर वहीं खेत में ही भूल गया.

सुबह जब गांव के लोग खेत में पहुंचे, तो चोरी का पता चलने के साथ-साथ उन्हें एक स्वेटर भी मिला. इसके बाद गांव वालों ने हैरानी भरा लेकिन मानवीय फैसला लेते हुए पुलिस से अपील की कि यह स्वेटर चोर तक पहुंचाया जाए, ताकि ठंड के मौसम में उसे परेशानी न हो. ग्रामीणों का कहना है कि चोर भी इंसान है और बिना स्वेटर के उसे ठंड लग सकती है.

इस संबंध में ग्रामीणों की ओर से पुलिस को एक पत्र भी लिखा गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पत्र में गांव वालों ने चोर की स्वेटर वापस पहुंचाने की गुहार लगाई है. ग्रामीणों का कहना है कि वे अब चोरी की घटनाओं के आदी हो चुके हैं, क्योंकि इस तरह की वारदातें आम हो गई हैं. बीते एक साल में इसी स्थान से तीसरी बार मोटर की तारें और स्टार्टर चोरी हो चुके हैं.

ग्रामीणों ने बताया कि लगातार हो रही चोरियों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही, इसलिए अब वे हालात को व्यंग्य और इंसानियत के साथ लेने को मजबूर हैं.वहीं, जब इस मामले में थाना रामपुरा सिटी के एसएचओ हरबंस सिंह से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी तो है, लेकिन इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है. बातचीत के दौरान एसएचओ इस पूरे मामले पर हंसते हुए नजर आए.कुल मिलाकर, मेहराज गाँव की यह घटना न केवल चोरी की बढ़ती वारदातों की ओर इशारा करती है,बल्कि यह भी दिखाती है कि किसान अब सिस्टम से निराश होकर हालात को मानवीय और व्यंग्यात्मक नजरिए से देखने लगे हैं.