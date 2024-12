रुको जरा... अजित पवार शपथ के लिए तैयार, लेकिन शिंदे ने 'ठहाके' से बढ़ा दिया सस्पेंस

महाराष्ट्र में गुरुवार को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे देवेंद्र फडणवीस के साथ क्या एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? इस समय यह लाख टके का सवाल है. बुधवार को शिंदे और पवार से जब यह सवाल पूछा गया, तो जवाब में दोनों जो बोला, उस पर ठहाके लग गए. इन ठहाकों में शिंदे ने ऐसा सस्पेंस छोड़ दिया, जिस पर अब उनकी 'हां' और 'ना' न आने तक अटकलें लगती रहेंगी. दरअसल शिंदे ने डेप्युटी सीएम की शपथ पर पत्रकार को जवाब देते हुआ कहा कि शाम तक इंतजार करें, उनका जवाब आ जाएगा. शिंदे ने इतना ही बोला था कि पास बैठे अजित पवार ने भी चुटकी लेते हुए बोल दिया- इनको तो शाम तक समझ आएगा, लेकिन मैं तो लेने जा रहा हूं. इस पर अब फिर अकटलें तेज हो गई हैं क्या शिंदे फडणवीस के साथ अपनी कुर्सी बदलेंगे.

शिंदे से पत्रकार का सवालः क्या आप और अजित दादा पवार भी डेप्युटी सीएम पद की शपथ लेंगे?

एकनाथ शिंदेः अरे भैया, अभी तो कहा.. देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं.. रुको थोड़ा, शाम तक रुको थोड़ा. कल शपथ लेनी है ना.

अजित पवार बीच में बोलते हुएः शाम तक उनका समझ आएगा.मैं तो लेने वाला हूं.

#WATCH | Mumbai: When asked if he and NCP chief Ajit Pawar will also take oath as Deputy CMs tomorrow, Shiv Sena chief Eknath Shinde says, "Wait till evening..."



Replying to Shinde, NCP chief Ajit Pawar says, "Sham tak unka samaj aayega, I will take it (oath), I will not wait."… pic.twitter.com/ZPfgg6Knco