कभी गुमनामी में डूबा रहा पूर्वोत्तर आज नए 'विकसित भारत विजन' का प्रमुख केंद्र बन रहा : सिंधिया

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित पूर्वोत्तर राज्यों के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विविधता दर्शाने वाले कार्यक्रम 'अष्टलक्ष्मी' में शामिल होने के बाद एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखकर पूर्वोत्तर में हो रहे विकास पर भाजपा सरकार द्वारा किए गए कामों पर प्रकाश डाला. इस लेख को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया. अब उनके इस पोस्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने रीपोस्ट किया है.

पीएमओ ने लेख को रीपोस्ट करते हुए लिखा, "केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि बेहतर कनेक्टिविटी, डिजिटल समावेशन और बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है. दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव पूर्वोत्तर के जीवंत कपड़ा क्षेत्र, पर्यटन के अवसरों और पारंपरिक शिल्प कौशल को सेलिब्रेट करता है."

