गौतम अदाणी ने खावड़ा और मुंद्रा का दौरा करने वाली 9 देशों की महिला राजदूतों और उच्चायुक्तों का जताया आभार

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने उन सभी 9 महिला राजदूतों और उच्चायुक्तों के प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 से पहले 7 मार्च को गुजरात के खावड़ा और मुंद्रा में अदाणी ग्रुप की परियोजनाओं का दौरा किया था. जहां उन्होंने भारत की क्लीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की प्रगति को करीब से देखा.

गौतम अदाणी ने एक्स पर एक पोस्ट मेंलिखा, "हमारे परिवार को भारत में 9 प्रेरक महिला राजदूतों और उच्चायुक्तों की मेज़बानी करने का सम्मान मिला. मैं खावड़ा के अदाणी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क और मुंद्रा के SEZ में दौरे के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं. महिला राजदूतों की तारीफ और सलाह इन परियोजनाओं को चलाने वाली स्थानीय महिलाओं के लिए वास्तव में प्रेरणाप्रद थी. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर, बाधाओं को तोड़ने और बेहतर भविष्य को आकार देने वालों को सलाम.

