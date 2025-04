अदाणी पोर्ट्स ने मार्च में कार्गो हैंडलिंग में बनाया नया रिकॉर्ड, मुंद्रा पोर्ट ने भी रचा इतिहास

अदाणी ग्रुप (Adani Group) की कंपनी अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (APSEZ) ने मार्च 2025 में नया रिकॉर्ड बनाया है. कंपनी ने इस वित्तीय वर्ष (FY25) में अब तक का सबसे अधिक कार्गो हैंडल किया है. इसके साथ ही मुंद्रा पोर्ट (Mundra Port) भारत का पहला पोर्ट बन गया है जिसने एक साल में 200.7 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) से अधिक कार्गो हैंडल किया है.

मार्च 2025 में रिकॉर्ड कार्गो हैंडलिंग

अदाणी पोर्ट्स (Adani Ports) ने मार्च 2025 में कुल 41.5 MMT कार्गो हैंडल किया, जो साल-दर-साल 9% की वृद्धि दर्शाता है. वहीं, कंटेनर वॉल्यूम में 19% की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है. लिक्विड और गैस कार्गो में सालाना 5% का ग्रोथ हुआ है.

मुंद्रा पोर्ट ने बनाया नया रिकॉर्ड

मुंद्रा पोर्ट (Mundra Port) , जो अदाणी पोर्ट्स का सबसे बड़ा पोर्ट है,वित्त वर्ष 2025 में 200.7 MMT कार्गो हैंडल करने वाला देश का पहला पोर्ट बन गया है. यह उपलब्धि भारत में तेजी से बढ़ते लॉजिस्टिक्स और व्यापारिक विस्तार को दर्शाती है.

विझिंजम पोर्ट का प्रदर्शन भी शानदार

अदाणी पोर्ट्स के केरल स्थित विझिंजम पोर्ट (Vizhinjam Port) ने भी मार्च में 1 लाख TEUs कंटेनर हैंडल किए, यह अदाणी ग्रुप के लिए बड़ा माइलस्टोन है.अदाणी पोर्ट्स का यह ऐतिहासिक प्रदर्शन भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर (Logistics Sector) की मजबूती को दिखाता है.

कार्गो हैंडलिंग में और ग्रोथ की उम्मीद

इस उपलब्धि से न केवल अदाणी ग्रुप को फायदा मिलेगा, बल्कि भारत के पोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी.अदाणी पोर्ट्स आने वाले महीनों में अपनी कार्गो हैंडलिंग क्षमता को और बढ़ाने की योजना बना रही है.कंपनी को अपने कार्गो हैंडलिंग में और ग्रोथ की उम्मीद है.



