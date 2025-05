NDA से पास 17 महिलाओं का पहले बैच ने रचा इतिहास, पासिंग आउट परेड में जोश हाई देखकर हो जाएंगे हैरान

पुणे स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) से स्नातक 17 महिला कैडेट के पहले बैच ने शुक्रवार को 300 से अधिक पुरुष कैडेट के साथ ‘पासिंग आउट परेड' में हिस्सा लेकर इतिहास रच दिया. एनडीए में पुरुष और महिला कैडेट का यह पहला सह-शिक्षा बैच है. कैडेट खड़कवासला में त्रि-सेवा प्रशिक्षण अकादमी के खेत्रपाल परेड ग्राउंड में ‘अंतिम पग' से गुजरे, जिसे व्यापक रूप से ‘‘नेतृत्व का उद्गम स्थल'' के रूप में जाना जाता है.

