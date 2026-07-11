पहले पत्नी-बच्चों को मारा, फिर नाबालिग लड़की, उसकी मां और नानी की भी हत्या की; साइको किलर अब भी फरार

नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी ने जमानत मिलते ही ऐसा खौफनाक कदम उठाया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया. ऊपर तस्वीर में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, वो कुछ दिनों पहले एक सामान्य जीवन जी रहा था. लेकिन बीती रात इसने जो किया, उसे जानकर हर कोई सन्न रह गया. POSCO के मामले में जमानत मिलते ही इस शख्स ने आरोप लगाने वाली 17 साल की नाबालिग लड़की, उसकी मां, उसकी नानी की हत्या की. उससे पहले आरोपी ने अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों को भी मार डाला. दिल दहला देने वाली यह वारदात दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले की है. जहां बीती रात शाबाद मंडल में दो अलग-अलग घटनाओं में इस शख्स ने 6 लोगों की हत्या कर दी. इनमें उसकी पत्नी, दो बच्चे और एक दूसरे परिवार के तीन सदस्य शामिल है. आरोपी फिलहाल फरार है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

आरोपी, उसकी पत्नी और दो मासूम बच्चें

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आरोपी पर चल रहा है POCSO केस

आरोपी की पहचान रंगा रेड्डी जिले के शाबाद मंडल निवासी राजकुमार के रूप में हुई है. राजकुमार पर एक नाबालिग लड़की से जुड़े मामले में POCSO केस चल रहा था. कुछ दिनों पहले ही उसे जमानत मिली थी. पीड़िता के भाई के मुताबिक, परिवार में सिर्फ मामूली घरेलू झगड़े हुए थे. रात के समय आरोपी ने कथित तौर पर घर का दरवाज़ा बंद किया, चीख-पुकार दबाने के लिए घर के उपकरण (AC, पंखा, TV) चालू किए और सोते हुए अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों की हत्या कर दी.

इसके बाद वह कथित तौर पर दूसरी जगह गया और उस लड़की की हत्या कर दी, जिसने उसके खिलाफ POCSO केस दर्ज कराया था; साथ ही उसने लड़की की माँ और नानी की भी हत्या कर दी. इन दो हमलों में कुल छह लोगों की मौत हुई.

आरोपी, उस पर छेड़छाड़ का केस करने वाली नाबालिग पीड़िता, उसकी नानी और पीड़िता की मां.

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रंगा रेड्डी जिले की हाल के सालों की सबसे भयानक वारदात

रंगा रेड्डी जिले की हाल के सालों में सबसे भयानक वारदात में आरोपी राजकुमार ने पहले दैवलागुडा गांव में अपने घर पर अपनी पत्नी पार्वती सरिता (30) और अपने दो बच्चों - एक चार साल का बेटा और 18 महीने का बच्चे की हत्या की. इसके बाद वह लगभग छह किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में गया, जहां उसने कथित तौर पर 17 साल की एक लड़की की हत्या कर दी. इस लड़की ने 16 मई को उसके खिलाफ POCSO के तहत शिकायत दर्ज कराई थी. उसने लड़की की मां लक्ष्मी (45) और नानी रुक्कम्मा (65) की भी हत्या कर दी.

पुलिस कमिश्नर बोले- आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई टीम

मामले में फ्यूचर सिटी के पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने कहा, 'शुरुआती जांच से पता चलता है कि आरोपी ने रात में दो अलग-अलग जगहों पर हत्याएं कीं. हत्याओं के बाद, उसने अपने पिता को फोन किया और अपराध के बारे में बताया. आरोपी अभी फरार है. पुलिस की स्पेशल टीमें बनाई गई हैं और हमें कुछ सुराग मिले हैं. उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.'

फोरेंसिक टीमों ने अपराध वाली दोनों जगहों की जांच की है, जबकि जांच अधिकारी घटनाओं के क्रम को समझने और असली मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस संदिग्ध की तलाश कर रही है.चेवेल्ला के DCP योगेश गौतम, ACP, इलाके के CI, गाँव के शिक्षक और अन्य लोग जांच और संदिग्ध की तलाश में शामिल हो गए हैं. शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि मारने के लिए बड़े पत्थरों और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया.



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