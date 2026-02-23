फ्रंटलाइन एयर बेस पर लैंडिंग के दौरान तेजस जेट के एयरफ्रेम को नुकसान पहुंचा

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) का एक तेजस लड़ाकू विमान इस महीने की शुरुआत में संदिग्ध ब्रेक फेल होने के बाद अग्रिम मोर्चे के एक एयरबेस पर रनवे से आगे निकल गया, जिससे उसके ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा. आधिकारिक सूत्रों से रविवार को यह जानकारी प्राप्त हुई. उन्होंने बताया कि विमान का पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकल आया.

पता चला है कि विमान प्रशिक्षण उड़ान भरने के बाद बेस पर लौट रहा था.सात फरवरी को हुई इस दुर्घटना पर भारतीय वायुसेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

सूत्रों के अनुसार, इस घटना के बाद भारतीय वायुसेना ने व्यापक तकनीकी जांच करने के लिए लगभग 30 ‘सिंगल-सीट' तेजस जेट विमानों के पूरे बेड़े को फिलहाल उड़ान भरने से रोक दिया.

तेजस जेट से जुड़ी यह तीसरी दुर्घटना थी. पहली दुर्घटना मार्च 2024 में हुई थी, जब जैसलमेर के पास एक तेजस जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था.

दूसरी घटना नवंबर 2025 में हुई, जब दुबई एयरशो में हवाई प्रदर्शन के दौरान एक तेजस जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया.