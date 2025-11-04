तमिलनाडु के सदियों पुराने मंदिर की खुदाई में मिला घड़े में गढ़ा खजाना, फटी रही गईं आखें

तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में जाव्वदु पहाड़ियों के पास स्थित एक प्राचीन मंदिर में जीर्णोद्धार कार्य के दौरान 100 से अधिक पुराने सोने के सिक्के पाए गए हैं. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. पड़ोसी कोविलूर में स्थित शिवन मंदिर में मुख्य देवता के गर्भगृह के जीर्णोद्धार के काम के दौरान 3 नवंबर को मिट्टी के एक घड़े से ये प्राचीन सिक्के बरामद किए गए.

पोलूर पुलिस थाने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को 'पीटीआई-भाषा' को बताया, "सोमवार को निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी के घड़े से लगभग 103 सोने के सिक्के मिले."

एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि यह मंदिर कई सदियों पुराना है और माना जाता है कि इसे चोल सम्राट राजराजा चोलन तृतीय के समय में बनाया गया था.

राजस्व विभाग ने लिया अभिरक्षण में

अधिकारी ने बताया कि इस खोज की सूचना तुरंत राजस्व विभाग और हिंदू धार्मिक तथा धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के अधिकारियों को दी गई. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सिक्कों को अपने अभिरक्षण में ले लिया है.

इस संबंध में पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है. अधिकारी ने कहा, "सोने के सिक्कों के इतिहास का पता लगाया जाएगा."

विशेषज्ञ अब इन प्राचीन सिक्कों की जांच करेंगे ताकि उनके ऐतिहासिक मूल्य, कालखंड और उनके मूल का पता लगाया जा सके. यह खोज इस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और चोल राजवंश के प्रभाव पर नया प्रकाश डाल सकती है.