सड़कें हों डॉग-फ्री...जानिए आवारा कुत्तों पर कड़ी नकेल कसने के लिए SC ने क्या-क्या कहा

- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों से सुरक्षित सड़कों के लिए तत्काल सख्त निर्देश जारी किए हैं
- अदालत ने सभी कुत्तों को नसबंदी के बावजूद सड़कों से हटाकर शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया है
- कोर्ट ने कुत्ते पकड़ने में बाधा डालने वाले पर अवमानना की सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है
दिल्ली NCR में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर लगातार हो रहे आवारा कुत्तों के हमलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बेहद सख़्त निर्देश जारी किए. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि हमें सड़कों को पूरी तरह से आवारा कुत्तों से मुक्त बनाना होगा, यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रयास होना चाहिए. अदालत ने NCR, MCD और NDMC को तुरंत सभी इलाकों से कुत्तों को उठाने और उन्हें शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया.
सभी इलाकों से तत्काल उठाने का आदेश
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नसबंदी वाले या बिना नसबंदी वाले सभी कुत्तों को सड़कों से हटाया जाए. खासकर संवेदनशील इलाकों और घनी आबादी वाले शहरों में यह काम प्राथमिकता पर हो. अगर इसके लिए कोई स्पेशल फोर्स बनानी पड़े, तो तुरंत बनाई जाए. अदालत ने कहा कि फिलहाल किसी भी नियम को भूल जाइए, हमें सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित करना है.
किसी भी बाधा पर अवमानना कार्रवाई
अदालत ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन कुत्तों को पकड़ने या इकट्ठा करने में बाधा डालेगा, तो उस पर अवमानना की कार्रवाई होगी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि हम कुछ कुत्ते प्रेमियों की वजह से अपने बच्चों की बलि नहीं चढ़ा सकते.
ABC नियम को सुप्रीम कोर्ट ने बताया बेतुका
कोर्ट ने मौजूदा Animal Birth Control (ABC) नियम, जिसमें कुत्तों को नसबंदी के बाद उसी इलाके में छोड़ने का प्रावधान है, को ‘बेतुका' करार दिया. अदालत ने कहा कि इससे समस्या खत्म नहीं होती और खतरा बरकरार रहता है.
शेल्टर होम बनाने का हो सख़्त टाइम फ्रेम
MCD, NDMC, दिल्ली सरकार और नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव के प्राधिकरण को 8 हफ्तों में डॉग शेल्टर बनाने और रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है. इन शेल्टरों में
- पेशेवर स्टाफ
- नसबंदी और टीकाकरण की सुविधा
- सीसीटीवी निगरानी
- बाहर निकलने पर पाबंदी
पहले चरण में 5,000 कुत्तों के लिए काम शुरू करने को कहा गया है.
जनता की सुरक्षा सर्वोपरि: सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने कहा हम यह अपने लिए नहीं कर रहे हैं, यह आम जनता की सुरक्षा के लिए है. हमें सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को रेबीज़ का खतरा न हो. कोर्ट ने कुत्तों के हमले या काटने की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन शुरू करने का भी निर्देश दिया.
