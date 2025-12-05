किसी चीज को प्रोमोट नहीं किया... अरुंधति की बुक के स्मोकिंग कवर पर रोक की मांग SC में खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने लेखिका अरुंधति रॉय की किताब ‘Mother Mary Comes To Me' के कवर पर बीड़ी पीते दिखाए जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ऐसी याचिका में कोई मेरिट नहीं है. CJI ने कहा कि आप लेखिका के विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन इससे इस तरह का मामला नहीं बनता, वह एक प्रसिद्ध लेखिका हैं.

उन्होंने किसी तरह का विज्ञापन नहीं किया, किताब के कवर से ऐसा नहीं माना जा सकता कि यह किसी सिगरेट या तंबाकू उत्पाद का प्रचार है. इसके साथ ही पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, 2003 (COTPA) के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है. अदालत ने कहा कि इसमें हस्तक्षेप की कोई वजह नहीं है और याचिका को खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला सिर्फ प्रचार पाने के लिए उठाया गया मुद्दा लगता है और किताब या लेखिका के खिलाफ कोई कानूनी आधार नहीं बनता. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा. हाईकोर्ट ने भी किताब की बिक्री और प्रचार पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

याचिका में आरोप था कि कवर पेज पर अरुंधति रॉय को सिगरेट पीते हुए दिखाना COTPA का उल्लंघन है. CJI सूर्यकांत ने कहा कि अरुंधति रॉय एक जानी-मानी लेखिका हैं. उन्होंने किसी चीज़ को प्रमोट नहीं किया है. किताब में चेतावनी भी है, इसलिए हमें हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई कारण नहीं दिखता.

क्या था मामला?

केरल हाईकोर्ट ने पहले ही इस PIL को खारिज कर दिया था. याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि कवर पर रॉय को बीड़ी पीते दिखाना स्वास्थ्य चेतावनी के बिना “अप्रत्यक्ष विज्ञापन” है. उसने मांग की थी कि किताब की बिक्री तब तक रोकी जाए जब तक कवर पर ‘धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक' चेतावनी न छापी जाए.