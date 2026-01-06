पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि वह SIR के मुद्दे पर कोर्ट जाएंगी और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती हैं. साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि व्हाट्सऐप के जरिए एआई टूल्स से वोटर लिस्ट में नाम हटाए जा रहे हैं. इधर, बांग्लादेश के नदिपारा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. दो लोगों ने एक हिंदू विधवा से रेप किया, उसे पेड़ से बांधकर बाल काट दिए. महिला बेहोशी की हालत में मिली और अस्पताल में भर्ती है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय खबर में, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कोर्ट में खुद को “युद्ध का कैदी” बताया और निर्दोष होने का दावा किया है. अमेरिकी आरोपों में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी. वहीं, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस सांसदों पर राजस्थान के MPLAD फंड को हरियाणा भेजने का आरोप लगाया है.

Live Updates: