पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि वह SIR के मुद्दे पर कोर्ट जाएंगी और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती हैं. साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि व्हाट्सऐप के जरिए एआई टूल्स से वोटर लिस्ट में नाम हटाए जा रहे हैं. इधर, बांग्लादेश के नदिपारा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. दो लोगों ने एक हिंदू विधवा से रेप किया, उसे पेड़ से बांधकर बाल काट दिए. महिला बेहोशी की हालत में मिली और अस्पताल में भर्ती है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
अंतरराष्ट्रीय खबर में, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कोर्ट में खुद को “युद्ध का कैदी” बताया और निर्दोष होने का दावा किया है. अमेरिकी आरोपों में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी. वहीं, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस सांसदों पर राजस्थान के MPLAD फंड को हरियाणा भेजने का आरोप लगाया है.
Live Updates:
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, प्रतिष्ठित किराना व्यवसाई पर धारदार हथियार से हमला
बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार गंभीर होती जा रही हैं. सोमवार रात एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसमें नरसिंदी जिले के पोलाश उपजिला क्षेत्र में एक हिंदू दुकानदार की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस घटना के साथ ही बीते कुछ दिनों में मारे गए हिंदुओं की संख्या 6 हो गई है, जिससे देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. ये आंकड़ा उन मौतों का है, जो किसी न किसी तरह सार्वजनिक रूप से सामने आ चुके हैं, जबकि बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है.
देशभर में कड़ाके की ठंड: 4 राज्यों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट
देश के बड़े हिस्से इस समय भीषण ठंड, शीतलहर और घने से बहुत घने कोहरे की चपेट में हैं. भारत मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत के लिए अगले 4–5 दिनों तक गंभीर मौसम की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार, 4 राज्यों में बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 17 राज्यों में घने कोहरे का येलो अलर्ट लागू किया गया है.