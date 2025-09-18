हिमाचल यूनिवर्सिटी में खूनी संघर्ष! 15-20 SFI स्टूडेंट्स ने ABVP छात्रा पर जमकर बरसाए लात-घूंसे

शिमला की हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां स्टूडेंट्स के बीच खूनी संघर्ष देखने (Shimla Students Clash) को मिला है. ABVP की एक छात्रा को SFI कार्यकर्ताओं ने बेरहमी से पीटा. कई अन्य के साथ भी मारपीट की घटना सामने आई है. इस दौरान 6 स्टूडेंट्स के घायल होने की खबर है, जिनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है. नया सेशन शुरू होते ही यूनिवर्सिटी का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है. हॉस्टल में अवैध प्रवेश कर हुड़दंग करने का आरोप SFI पर लगा है. SFI-ABVP के छात्र आपस में भिड़ गए. ABVP के छात्रों ने SFI पर हमले का आरोप लगाया है.

SFI छात्रों ने ABVP छात्रा को पीटा

यूनिवर्सिटी में ABVP पिंक पैटल्स में इकाई उपाध्यक्ष और राष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य अमन अदिति ने बताया कि विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता क्लास के बाद बाहर जा रही थी. इसी दौरान SFI के 15-20 स्टूडेंट्स ने उस पर लात घूसों से हमला कर दिया. जिसकी वजह से लड़की वहीं पर बेहोश हो गई. एसएफआई के छात्र तब भी नहीं रुके. उन्होंने बेसुध छात्रा के साथ मारपीट जारी रखी.

SFI का इतिहास विवादों से घिरा

खुद को छात्र हितों की लड़ाई लड़ने वाला संगठन बताने वाला स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का इतिहास विवादों और हिंसा से भरा रहा है. वामपंथी विचारधारा से जुड़े इस संगठन ने कई बार अपने विरोधियों के खिलाफ हिंसक रवैया अपनाया है. खासकर उन छात्रों के खिलाफ जो वैचारिक रूप से SFI से सहमत नहीं होते.

SFI ने कई बार लिया हिंसा का सहारा

SFI एक तरफ शिक्षा के अधिकार और समाजवाद की बात करता है, वहीं असहमति को कुचलने और सत्ता में बने रहने के लिए कई बार वह हिंसा का सहारा भी ले चुका है. हिमाचल विश्वविद्यालय में इस तरह की यह कोई पहली घटना नहीं है. एसएफआई ने कुछ महीनों पहले भी जनजातीय छात्रा के साथ मारपीट की थी, जिसमें उसका हाथ टूट गया था.

यूनिवर्सिटी ने अब तक नहीं लिया एक्शन

SFI एक तरफ नारी सशक्तिकरण की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट के साथ मारपीट की घटना हैरान करने वाली है. एसएफआई कार्यकर्ताओं ने आर्ट्स डिपार्टमेंट में कई छात्रों के साथ मारपीट की है, जिसमें एक छात्र को गंभीर चोट आई है. यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है. अगर यूनिवर्सिटी परिसर में दोबारा ऐसी घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी प्रशासन की होगी.