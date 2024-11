बीजेपी नेता और एक लॉ फर्म के मैनेजिंग पार्टनर हितेश जैन ने अपने बयानों के समर्थन में एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भारत में "एकाधिकार" के दावे पर कड़ा जवाब दिया है. उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक प्रमुख ग्लोबल इनवेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन रहा है.

परिनाम लॉ एसोसिएट्स के मैनेजिंग पार्टनर और बीजेपी मुंबई के उपाध्यक्ष हितेश जैन ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट की एक सीरीज में कहा कि, मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट ने पिछले दशक में स्टार्टअप से लेकर मेगा कॉरपोरेशन तक सभी क्षेत्रों में भारत में संरचनात्मक विकास के ठोस सबूत प्रदान किए हैं. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के "लगातार हमलों" और "हिंडनबर्ग की आलोचनात्मक रिपोर्ट" का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था संरचनात्मक सुधारों के कारण फल-फूल रही है.

हितेश जैन ने लिखा है कि, "राहुल गांधी और हिंडनबर्ग की आलोचनात्मक रिपोर्टों के लगातार हमलों के बीच पिछले दशक में छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़े ग्रुपों तक सभी क्षेत्रों में भारत की संरचनात्मक वृद्धि के ठोस सबूत हैं. यह एकाधिकार की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे देश की कहानी है जो एक प्रमुख ग्लोबल इनवेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन गया है. सन 2047 तक विकसित भारत केवल एक विजन नहीं है - यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर हम पहले से ही चल रहे हैं, सभी आकार के व्यवसायों को सशक्त बना रहे हैं और भारत के भविष्य को आकार दे रहे हैं."

Motilal Oswal India's leading financial services firms latest report offers a powerful glimpse into India's financial journey, driven by a decade of strategic reforms under PM Modi. Amidst relentless attacks by Rahul Gandhi and Hindenburg's critical reports, here is concrete…