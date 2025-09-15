पीछे से सींग मारकर उछाला, मुंह के बल जमीन पर गिरे, राजस्थान के बालोतरा में आवारा सांड ने ली बुजुर्ग की जान

राजस्थान के बालोतरा शहर में आवार पशु ने एक शख्स की जान ले ली. रविवार शाम बालोतरा शहर के बलदेव जी की पोल इलाके में एक दर्दनाक घटना हुई, जिसमें एक आवारा सांड ने पीछे से हमला कर शहर के प्रतिष्ठित मिठाई विक्रेता मोतीलाल अग्रवाल (55) की जान ले ली. मोतीलाल अपने घर से दुकान की ओर जा रहे थे, जब करीब पांच बजे अचानक पीछे से सांड ने सींग से उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि वे उछलते हुए सिर के बल जमीन पर गिर गए.

घटना को देखते ही पास के मजदूर और इलाके के लोग भागे और मोतीलाल को तुरंत संभाला. फिर आसपास के लोगों ने एक निजी वाहन से उन्हें बालोतरा के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां दो से तीन घंटे चले इलाज के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया.

सूचना मिलने पर परिजनों ने बालोतरा पुलिस थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई और कार्रवाई की मांग की. बताया जा रहा है कि मोतीलाल अग्रवाल की शहर में मिठाई की प्रतिष्ठित दुकान है. उनके अचानक निधन से व्यापारिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर है. बालोतरा शहर में आवारा पशुओं की धमाचौकड़ी से पहले भी कई लोग जान गंवा चुके है और घायल हो चुके हैं.