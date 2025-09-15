विज्ञापन
विशेष लिंक

पीछे से सींग मारकर उछाला, मुंह के बल जमीन पर गिरे, राजस्थान के बालोतरा में आवारा सांड ने ली बुजुर्ग की जान

घटना को देखते ही पास के मजदूर और इलाके के लोग भागे और मोतीलाल को तुरंत संभाला. फिर आसपास के लोगों ने एक निजी वाहन से उन्हें बालोतरा के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां शख्स की मौत हो गई.

Read Time: 2 mins
Share
पीछे से सींग मारकर उछाला, मुंह के बल जमीन पर गिरे, राजस्थान के बालोतरा में आवारा सांड ने ली बुजुर्ग की जान
  • बालोतरा शहर में आवारा सांड ने एक शख्स की जान ले ली
  • मोतीलाल अग्रवाल दुकान जाते समय सांड की टक्कर से सिर के बल जमीन पर गिर गए थे
  • घायल मोतीलाल को तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बालोतरा:

राजस्थान के बालोतरा शहर में आवार पशु ने एक शख्स की जान ले ली.  रविवार शाम बालोतरा शहर के बलदेव जी की पोल इलाके में एक दर्दनाक घटना हुई, जिसमें एक आवारा सांड ने पीछे से हमला कर शहर के प्रतिष्ठित मिठाई विक्रेता मोतीलाल अग्रवाल (55) की जान ले ली. मोतीलाल अपने घर से दुकान की ओर जा रहे थे, जब करीब पांच बजे अचानक पीछे से सांड ने सींग से उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि वे उछलते हुए सिर के बल जमीन पर गिर गए.  

Latest and Breaking News on NDTV

घटना को देखते ही पास के मजदूर और इलाके के लोग भागे और मोतीलाल को तुरंत संभाला. फिर आसपास के लोगों ने एक निजी वाहन से उन्हें बालोतरा के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां दो से तीन घंटे चले इलाज के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया. 

सूचना मिलने पर परिजनों ने बालोतरा पुलिस थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई और कार्रवाई की मांग की. बताया जा रहा है कि मोतीलाल अग्रवाल की शहर में मिठाई की प्रतिष्ठित दुकान है. उनके अचानक निधन से व्यापारिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर है. बालोतरा शहर में आवारा पशुओं की धमाचौकड़ी से पहले भी कई लोग जान गंवा चुके है और घायल हो चुके हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Balotra Stray Bull Incident, Motilal Agrawal Death
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com