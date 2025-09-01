हिमाचल में मौसम का अजब रंग, बादलफोड़ बारिश के बाद अब बर्फबारी, देखें वीडियो

Snowfall in Himachal: हिमाचल के पहाड़ों पर भारी बारिश ने पूरे राज्‍य के लोगों को परेशान कर रखा है. इसके कारण भूस्‍खलन और अचानक से बाढ़ आने के कई मामले सामने आए हैं. हालांकि भारी बारिश के बाद अब हिमाचल का मौसम इन दिनों अजब रंग लिए है. बारिश के बाद पहाड़ों पर दूसरा रंग चढ़ने लगा है और यह रंग है बर्फ का. हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है. भारी बारिश के कारण तबाही झेल रहे मनाली से ऊपरी पहाड़ों पर बर्फबारी होती नजर आई है. इसके बाद मनाली के नजदीकी पहाड़ बर्फबारी से ढक गए हैं. बर्फबारी का का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पहाड़ों पर बर्फबारी नजर आ रही है.

भारी बारिश के बाद मनाली से 20 किमी की दूरी पर स्थित रोहतांग पास के नजदीक बर्फबारी हुई है. अटल टनल के नजदीक हनुमान टीबा और फ्रेंडशिप पहाड़ पर भी बर्फबारी देखी गई है.

मनाली में भी बर्फबारी की उम्‍मीद

ऊपरी पहाड़ों पर बर्फबारी से लोगों को उम्‍मीद है कि अब मनाली में भी जल्द ही बर्फ गिरेगी और लोगों को बारिश से राहत मिलेगी.

स्‍थानीय लोगों ने कहा कि सोलांग घाटी के ऊपर बर्फबारी हुई है. उन्‍होंने कहा कि ऐसा बहुत कम ही होता है.

ग्‍लोबल वार्मिंग से जोड़कर देख रहे

ग्‍लोबल वार्मिंग के चलते मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और सितंबर के महीने में हुई इस बर्फबारी को भी उसी से जोड़कर के देखा जा रहा है.

बता दें कि मनाली में लगातार बारिश और ब्‍यास नदी के रौद्र रूप के कारण दर्जनों मकान और होटल जमींदोज हो चुके हैं. साथ ही कई रास्‍ते बंद हो गए हैं और बुनियादी ढांचे को भी काफी नुकसान हुआ है. यही कारण है कि स्‍थानीय लोग बारिश से आजिज आ चुके हैं.