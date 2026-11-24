राजस्थान के श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक को उड़ाने की कथित आतंकी साजिश के मामले में अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) भी जांच करेगी. सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों से पूछताछ और दो अन्य बमों की बरामदगी के बाद जांच में आतंकवादी एंगल सामने आया है. शुरुआती जांच में यह संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान से भारत में RDX की खेप भेजी गई थी. वहीं बरामद दोनों बमों की प्रारंभिक फोरेंसिक जांच में भी RDX होने के सबूत मिले हैं. इन तथ्यों के सामने आने के बाद मामले की जांच को और व्यापक करते हुए NIA को भी शामिल किया गया है.

इधर, राजस्थान पुलिस ने श्रीगंगानगर जिले के रामसिंहपुर इलाके में तीन नवंबर को 50 जीबी गांव के पास रेल पटरी पर हुए विस्फोट के मामले में तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने पाकिस्तान स्थित एक आतंकी हैंडलर के साथ घटनास्थल की लोकेशन साझा की थी. जांच अधिकारी एवं आईपीएस अधिकारी नितिन चौधरी ने बताया कि आरोपी को पंजाब के गुरदासपुर से प्रोडक्शन वारंट पर राजस्थान लाया गया है. वह वहां 15-20 दिन पहले हुई गोलीबारी की एक घटना के सिलसिले में पहले से ही जेल में बंद था.

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने रेल पटरी की लोकेशन पाकिस्तान में बैठे 'शाह' नाम के हैंडलर के साथ साझा की थी. चौधरी ने बताया कि विस्फोट में आरोपी की कथित भूमिका और पाकिस्तानी हैंडलर के साथ उसके संबंधों की जांच की जा रही है. रामसिंहपुर इलाके में 50 जीबी गांव के पास तीन नवंबर को रेल पटरी पर विस्फोट हुआ था. घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू की थी.

इससे पहले पुलिस ने गुरदासपुर से ही दो आरोपियों महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था. अदालत ने दोनों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. तीसरी गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपियों के बीच कथित संबंधों और पाकिस्तान स्थित हैंडलर की भूमिका की जांच कर रही है. अधिकारियों ने बताया कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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