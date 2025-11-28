रबी फसलों की बुआई 33.53 लाख हेक्टेयर बढ़ी, गेहूं की बुआई में सबसे ज़्यादा 21.27 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज़!

देश में महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुआई में इस साल नवम्बर के तीसरे हफ्ते तक अच्छी बढ़ोतरी दर्ज़ की गयी है. कृषि मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुआई पर जारी ताज़ा आंकड़ों में ये अहम जानकारी सामने आई है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के "Progress of area coverage under Rabi crops" रिपोर्ट के मुताबिक 21 नवम्बर, 2025 तक देश में महत्वपूर्ण रबी फसलों की बुवाई पिछले साल के मुकाबले 33.53 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में हुई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में अहम रबी फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 21 नवम्बर, 2024 को 272.78 लाख हेक्टेयर था जो इस साल 21 नवम्बर तक बढ़कर 306.31 लाख हेक्टेयर हो गया. रबी सीजन 2025 के दौरान सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी गेहूं की बुआई में दर्ज़ किया गया है.कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 21 नवम्बर, 2025 तक गेहूं की बुवाई में 21.27 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी रिपोर्ट की गयी है.

गेहूं की फसल का कुल बुवाई क्षेत्र 21 नवम्बर, 2024 को 107.09 लाख हेक्टेयर था जो 21 नवम्बर, 2025 तक बढ़कर 128.37 लाख हेक्टेयर हो गया.सरकार देश में किसानों को दलहन की फसलों की बुआई बढ़ाने के लिए MSP में बढ़ोतरी के ज़रिये प्रोत्साहित करती रही है. इसका असर रबी सीजन के दौरान दलहन की फसलों की बुआई पर भी साफ़ दिख रहा है. कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 21 नवम्बर, 2025 तक दलहन की बुवाई में 5.21 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है. दलहन की फसलों का बुवाई क्षेत्र 21 नवम्बर, 2024 तक 68.15 लाख हेक्टेयर था जो 21 नवम्बर, 2025 को बढ़कर 73.36 लाख हेक्टेयर हो गया.

तिलहन की फसलों की बुआई में भी बढ़ोतरी दर्ज़ की गयी है.तिलहन की फसलों का कुल बुवाई क्षेत्र 21 नवम्बर, 2024 को 72.69 लाख हेक्टेयर था जो 21 नवम्बर, 2025 को बढ़कर 76.64 लाख हेक्टेयर हो गया. यानि, पिछले साल के मुकाबले इस साल 21 नवम्बर तक तिलहन की फसलों का बुआई क्षेत्र 3.94 लाख हेक्टेयर तक बढ़ गया है।