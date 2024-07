‘गद्दार का बेटा’: जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया यूजर को उसके कमेंट पर लगाई फटकार

जाने-माने पटकथा लेखक और गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने खुद को ‘‘गद्दार का बेटा'' कहे जाने पर एक सोशल मीडिया यूजर को जमकर लताड़ा. उन्होंने उस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका परिवार 1857 के विद्रोह के समय से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा रहा है. जावेद अख्तर का यह कमेंट सोशल मीडिया यूजर द्वारा एक पोस्ट में उन पर किए गए कटाक्ष के जवाब में आई है. इसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के फिर से चुने जाने की संभावनाओं पर टिप्पणी की थी.

जावेद अख्तर ने ‘एक्स' पर पोस्ट मे लिखा, ‘‘मैं एक गौरवान्वित भारतीय नागरिक हूं और अपनी आखिरी सांस तक ऐसा ही रहूंगा, लेकिन जो बाइडेन के साथ मेरी एक बात समान है. हम दोनों के पास अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने की बराबर संभावना है.''

