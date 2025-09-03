सोलापुर-हैदराबाद हाईवे पर बस-ट्रक के बीच भीषण टक्कर, 16 यात्री घायल, 6 की हालत गंभीर

सोलहपुर-हैदराबाद हाईवे पर एक बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई है. इस दुर्घटना में 16 यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी यात्रियों को सोलापुर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

यह घटना सोलापुर जिले के बोरमनी गांव के पास हुई है. बीदर से पंढपुर आ रही एक बस को एक ट्रक ने टक्कर मार दी. (सौरभ वाघमारे की रिपोर्ट)