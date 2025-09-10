सांप बना जानी दुश्मन, महिला को 6 महीने में 8 बार काटा, वो बोली- 9 से 2 बजे के बीच ही करता है हमला

राजस्थान के पाली जिले के शेखो की ढाणी में रहने वाली अफसाना बानो के साथ एक अजीब घटना घट रही है. अफसाना को बीते 6 महीने में सांप ने 8 बार काटा है. अभी कुछ दिनों पहले ही अफसाना को सांप काटने के बाद इलाज के लिए जोधपुर एम्स तक का चक्कर लगाना पड़ा था. जोधपुर से इलाज के बाद लौटी अफसाना को सांप ने फिर से काट लिया है. हैरान करने वाली बात यह है कि हर बार अफसाना ने मौत को हराकर सकुशल घर को लौट आई. लेकिन बार-बार सांप के काटने की घटना से अफसाना बानो ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार हैरान है.

अब अफसाना हर समय डर के साए में जी रही है. हर दिन उसे यही लगता कही सांप न आ जाए, खाना बनाते, घर में काम करते एक ही डर कही से सांप न आ जाए. शरीर पर सांप के काटने के निशां तक मौजूद है, इसलिए ये भी नहीं कह सकते की अफसाना झूठ बोल रही है.

मार्च में सबसे पहले सांप ने डंसा था

पाली के शेखों की ढाणी निवासी अफसाना बानो को छ महीने पहले घर के बाहर झाड़ू निकालते समय पहली बार मार्च महीने में सांप ने अंगुली पर डस लिया, तेज दर्द के मारे जब देखा तो सांप का बच्चा पास ही चल रहा,अफसाना ने अपने पति मुस्ताक खान को फोन कर सांप के काटने की सूचना दी, पति मुस्ताक अपना काम छोड़ घर दौड़ा आया और सांप के बच्चे को थैली में डालकर पत्नी को बांगड़ अस्पताल ले गए.

अप्रैल, मई, जून और अब सितंबर.. हर महीने में दो-दो बार सांप ने काटा

डॉक्टरों ने इलाज किया अफसाना ठीक हो गई. फिर अप्रैल महीने में सांप ने डस लिया, मई माह में दो बार डसा, जून महीने में दो बार डस लिया और अभी सितम्बर महीने में दो बार सांप डस चुका है, पांचवीं बार तो अफसाना की इतनी हालत खराब हुई कि उसे दो दिन पाली में वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, आखिर डॉक्टर ने जोधपुर रेफर कर दिया. जोधपुर एम्स में इनका इलाज किया गया

एम्स से लौटने के 4 दिन बार फिर सांप ने काटा

हाल ही फिर सांप ने अफसाना को काटा, इस बार प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया, एम्स में इलाज कर घर को सकुशल लौटी, घर लौटने के बाद फिर चौथे दिन सांप ने बाहर कपड़े सुखाते समय डस लिया, गनीमत रही कि परिवार के लोग झाड़ फूंक में विश्वास नहीं करके सीधा अस्पताल लेकर जाते और समय पर इलाज मिल जाने के कारण अफसाना सकुशल घर को लौट आती, अभी तिन दिन बांगड़ अस्पताल में भारती रही.

8 बार सांप काटने के बाद जिंदा कैसे?

कल शाम को अफसाना को अस्पताल से छुट्टी दी गयी, लेकिन अब अफसाना इतनी डरी हुई कि अब हर समय सांप का डर रहता, खाने-पीने साफ-सफाई करते यही की कही सांप नहीं आ जाए, डॉक्टर भी हैरान है कि सांप जहरीला है और 8 बार काटने के बाद भी आज इस तरह स्वस्थ है.

कई लोगों ने झाड़-फूंक की सलाह दी

कई बार लोगों ने अफसाना के परिवार को झाड़-फूंक की सलाह दी. लेकिन पति मुस्ताक ने इन अंधविश्वास में विश्वाश नहीं किया. और इलाज के लिए सीधा बांगड़ अस्पताल ले गया तो आज अफसाना स्वस्थ है अन्यथा कुछ भी हो सकता था. बार-बार सांप के डसने की घटना से परिजन भी हैरान है.

डॉक्टर बोले- सांप के बार-बार काटने से शरीर में एंटीबॉडी बन जाता है

मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के पूर्व आचार्य और विभागाध्यक्ष डॉक्टर एच.एम. चौधरी ने बार-बार सांप के काटने की घटना को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की. लेकिन उन्होंने इतना जरूर बताया कि बार-बार सांप के काटने से शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है. हालांकि इस केस में क्या कुछ हुआ होगा, यह तो जांच के बाद ही कुछ कहना सही होगा.

