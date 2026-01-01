विज्ञापन
विशेष लिंक

स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर का कनेक्शन सस्ता हुआ, कीमतें आधी घटीं, फिक्स्ड चार्ज और सिक्योरिटी मनी का झंझट खत्म

स्मार्ट मीटर कनेक्शन के रेट में 50 फीसदी की कटौती उत्तर प्रदेश में की गई है. यूपी में नया पावर कनेक्शन अब आधी कीमत में मिलेगा. सिक्योरिटी मनी और फिक्स्ड चार्ज भी नहीं देना होगा.

Read Time: 3 mins
Share
स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर का कनेक्शन सस्ता हुआ, कीमतें आधी घटीं, फिक्स्ड चार्ज और सिक्योरिटी मनी का झंझट खत्म
smart prepaid meter
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा विद्युत विभाग की ओर से मिला है. 1 जनवरी 2026 से राज्य में प्रीपेड बिजली मीटर का शुल्क घटा दिया गया है. स्मार्ट प्रीपेड मीटर का बिजली कनेक्शन का रेट 50 फीसदी घटा दिया गया है. अब सिंगल फेज का नया प्रीपेड बिजली कनेक्शन 6 हजार रुपये की जगह महज 2800 रुपये में मिलेगा. अगर कोई बिजली उपभोक्ता तीन फेज का कनेक्शन लेना चाहता है तो 4100 रुपये होगा, जो पहले 11300 रुपये से अधिक का था. अब घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को फिक्स्ड चार्ज के साथ बिजली कनेक्शन मिलेगा.

विद्युत नियामक आयोग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर और नए बिजली कनेक्शन की कीमत में कटौती की है. आयोग ने नए विद्युत कनेक्शन के लिए फिक्स्ड चार्ज सिस्टम कम कर दिया है. अब 300 मीटर तक के बिजली कनेक्शन और 150 किलोवाट लोड (प्राइवेट नलकूप के बिना) के लिए अलग इस्टीमेट नहीं बनाएगा. नई बिजली दरों के अनुसार, अगर ग्राहक दो किलोवाट लोड का कनेक्शन पोल से 100 मीटर तक लेता है तो 5500 रुपये ही एक बार में जमा करने होंगे. वहीं 300 मीटर की दूरी के लिए 7555 रुपये चार्ज तय किया गया है. अब बिजली के खंबे, वायर और ट्रांसफार्मर के नाम पर 10 से 20 हजार तक का बोझ बिजली उपभोक्ता पर आता था. लेकिन 12 जनवरी से सिस्टम में बदलाव किए जाएंगे, जिससे ग्राहकों को काफी राहत मिलेगी. 

बिजली उपभोक्ताओं में 9 सितंबर 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर कनेक्शन के लिए 6016 रुपये का शुल्क जमा किया है तो उन्हें भी नई छूट का फायदा देने पर विचार हो रहा है.

गरीब बिजली उपभोक्ताओं को राहत

विद्युत नियामक आयोग के लेखा-जोखा के मुताबिक, गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को नए साल से कई तरह की छूट मिलेगी. उन्हें प्रोसेसिंग फीस और सिक्योरिटी मनी नहीं देनी पड़ेगी. 100 मीटर तक के पावर कनेक्शन लिए सिर्फ 500 रुपये एडवांस देना होगा.

गरीब बिजली उपभोक्ताओं को राहत

बाकी की रकम 12 महीनों में 45 रुपये की किस्त में बिजली बिल के साथ जमा करनी पड़ेगी.सिंगल फेज कनेक्शन पर बीपीएल ग्राहकों को मीटर का 2800 रुपये का चार्ज 2 किस्तों में देना होगा. नए बिजली कनेक्शन के आवेदन के समय 1000 रुपये ही जमा करना पड़ेगा. बाकी 24 महीने की किस्त में बाकी पैसा जमा करने की सुविधा होगी.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Smart Prepaid Meter, Power Connection, Electricity Rate, Power Tariff, Bijli Connection
Get App for Better Experience
Install Now