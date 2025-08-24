शुभांशु शुक्ला का कल लखनऊ में होगा जोरदार स्वागत, खास हो रही तैयारी

- अंतरिक्ष यात्रा के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कल पहली बार लखनऊ अपने घर वापस आ रहे हैं.
- शुभांशु के सम्मान में सीएमएस स्कूल में विशेष समारोह और राज्य सरकार की ओर से नागरिक अभिनंदन आयोजित किया जाएगा.
- शुभांशु का सुबह लखनऊ एयरपोर्ट पर स्पेशल बैंड बाजे और सीएमएस स्कूल के बच्चों द्वारा स्वागत किया जाएगा.
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा के बाद कल पहली बार अपने घर लखनऊ आ रहे हैं. शुभांशु की इस यात्रा में उनके सम्मान के दो बड़े आयोजन होने हैं. पहला आयोजन एक रोड शो और उसके बाद उन्होंने जिस स्कूल में पढ़ाई की थी, उनके उसी सीएमएस स्कूल में सम्मान समारोह होगा. दूसरा आयोजन राज्य सरकार की तरफ़ से उनका नागरिक अभिनंदन का है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे.
सीएम योगी आदित्यनाथ शुभांशु शुक्ला के पहले लखनऊ आगमन पर सम्मान करेंगे. इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी, सुरेश खन्ना, अनिल कुमार समेत कई मंत्री, नेता और अधिकारी मौजूद रहेंगे. ये कार्यक्रम शाम 4 बजे लोकभवन में आयोजित होगा.
शुभांशु के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी
- शुभांशु शुक्ला कल सुबह 8.15 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे
- एयरपोर्ट पर स्पेशल बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया जाएगा
- सीएमएस स्कूल के बच्चे एयरपोर्ट पर शुभांशु का स्वागत करेंगे
- शुभांशु सुबह लगभग 8.45 बजे एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा में कार में सवार होकर शहीद पथ के रास्ते जी-20 चौराहे पर पहुंचेंगे
- जी-20 चौराहे पर सीएमएस की तरफ़ से एक ट्रक को रथ की तरह तैयार रखा जाएगा
- जी-20 चौराहे पर सीएमएस के बच्चे सलामी देते हुए शुभांशु का स्वागत करेंगे
- इस स्पेशल रथ पर शुभांशु सवार होकर लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित सीएमएस गोमती नगर विस्तार पहुंचेंगे
- सीएमएस स्कूल में बच्चों की मौजूदगी में शुभांशु का अभिनंदन किया जाएगा
- दोपहर 12 बजे शुभांशु मीडिया के कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब देंगे
- दोपहर 3 बजे शुभांशु शुक्ला सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाक़ात करने उनके सरकारी आवास पर जायेंगे
- सीएम से मुलाक़ात के बाद वो लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर लोकभवन जायेंगे
- लोकभवन के कार्यक्रम के बाद शुभांशु अपने त्रिवेणी नगर स्थित घर पर चले जायेंगे
