शुभांशु शुक्ला का कल लखनऊ में होगा जोरदार स्वागत, खास हो रही तैयारी

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा के बाद कल पहली बार अपने घर लखनऊ आ रहे हैं. शुभांशु की इस यात्रा में उनके सम्मान के दो बड़े आयोजन होने हैं. पहला आयोजन एक रोड शो और उसके बाद उन्होंने जिस स्कूल में पढ़ाई की थी, उनके उसी सीएमएस स्कूल में सम्मान समारोह होगा. दूसरा आयोजन राज्य सरकार की तरफ़ से उनका नागरिक अभिनंदन का है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे.

सीएम योगी आदित्यनाथ शुभांशु शुक्ला के पहले लखनऊ आगमन पर सम्मान करेंगे. इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी, सुरेश खन्ना, अनिल कुमार समेत कई मंत्री, नेता और अधिकारी मौजूद रहेंगे. ये कार्यक्रम शाम 4 बजे लोकभवन में आयोजित होगा.

शुभांशु के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी