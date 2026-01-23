विज्ञापन
नोएडा के शिव नादर स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस

नोएडा के नामी-गिरामी शिव नादर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इसे लेकर स्कूल को एक ईमेल भेजा गया था. इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई है और छानबीन कर रही है.

नोएडा के शिव नादर स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस
  • देश के कई शहरों के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले हैं, जिनमें अहमदाबाद और नोएडा प्रमुख हैं
  • अहमदाबाद के कई निजी स्कूलों ने धमकी मिलने पर तुरंत पुलिस और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया है
  • नोएडा के प्रसिद्ध शिव नडार स्कूल को भी धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद पुलिस और बॉम्ब स्क्वॉड ने जांच शुरू की है
नोएडा:

देश में कई जगहों पर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं. अहमदाबाद के कई स्कूलों को ऐसे ईमेल आए हैं. नोएडा के नामी-गिरामी शिव नादर स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी भरे ईमेल आने के बाद स्कूलों में पुलिस की टीम पहुंच गई है और छानबीन कर रही है.

अहमदाबाद के कई प्राइवेट स्कूलों को धमकी मिली है. धमकी भरा ईमेल आने के बाद स्कूल प्रशासन ने पुलिस को इसकी सूचना दी. मौके पर पुलिस, बॉम्ब स्क्वॉड और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है और जांच कर रही है.

नोएडा में भी शिव नादर स्कूल को धमकी का ईमेल आने के बाद पुलिस पहुंच गई है. पुलिस के साथ-साथ बॉम्ब स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीम भी मौके पर मौजूद है.

बम की धमकी मिलने के बाद बच्चों को घर वापस भेजा जा रहा है. बताया जा रहा है कि स्कूल बस से बच्चों को वापस भेजा जा रहा है. स्कूल की प्रिंसिपल अंजू सोनी ने पैरेंट्स से सहयोग करने की अपील की है. उन्होंने बस स्टाफ से भी संपर्क बने रहने को कहा है.

