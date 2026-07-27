पीएम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा में सुधारों को लेकर टेक्नोलॉजी क्षेत्र का मशहूर नाम, इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक हाई पावर टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की. यह समिति राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की परीक्षाओं में तकनीकी और संरचनात्मक सुधारों पर काम करेगी, ज‍िससे भविष्य में पेपर लीक और गड़बड़ियों पर रोक लगाई जा सके. अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नंदन नीलेकणि को एक ओपन लेटर ल‍िखते हुए भारत की परीक्षाओं को बेहतर बनाने के बारे में सुझाव द‍िए हैं. उन्‍होंने कहा क‍ि एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपको कुछ सुझाव दे रहा हूं.

शशि थरूर ने लेटर में ल‍िखा, ''मेरे प्यारे नंदन, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपको हमारे देश की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने वाली एक समिति का नेतृत्व करने के लिए कहा गया है. हालांकि, मुझे पता है कि 2024 में पेपर लीक की कई घटनाओं के बाद प्रो. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ऐसी ही एक और समिति बनाई गई थी, जिसने 101 सुझाव दिए थे, जिनमें से ज़्यादातर पर अमल नहीं हुआ, फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप जो सुझाव देंगे, उन पर सरकार का ध्यान जरूर जाएगा.''



आप जानते हैं कि भारत के युवाओं के लिए यह समय गहरी बेचैनी और निराशा का है. देश भर में ऐसे लाखों युवा सड़कों पर उतर आए, जिन्होंने अपनी जवानी का सबसे अच्छा समय परीक्षा की तैयारी में झोंक दिया, अपनी नींद, सेहत और परिवार के संसाधनों की कुर्बानी दी, और अंत में सिस्टम की नाकामियों का शिकार बने. उनका गुस्सा सिर्फ़ एक-दो पेपर लीक या प्रशासनिक गलतियों पर प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्‍क‍ि यह उस सिस्टम के टूटने का नतीजा था जो बनावट के लिहाज से पुराना पड़ चुका है, नैतिक रूप से खोखला हो चुका है और बौद्धिक रूप से कुंद करने वाला बन गया है.

'सिर्फ कामचलाऊ समाधानों से आगे बढ़ें'

थरूर ने आगे ल‍िखा, अगर हमें इस संकट को एक मौके में बदलना है, तो हम छोटे-मोटे सुधारों या अस्थायी कमिटी की रिपोर्टों से काम नहीं चला सकते. हमें इस बात पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है कि हम टैलेंट को कैसे परखें, हायर एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दें और अपने युवाओं को इक्कीसवीं सदी के लिए कैसे तैयार करें. हमारे मौजूदा नेशनल टेस्टिंग सिस्टम (चाहे वह यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हो या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए) की सबसे बड़ी कमजोरी इसका सेंट्रलाइज़्ड, एक ही दिन होने वाला और बहुत ज़्यादा अहमियत वाला डिज़ाइन है. जब तीस लाख स्टूडेंट्स को एक ही रविवार को एक साथ टेस्ट देना होता है, तो लॉजिस्टिक्स की वजह से पेपर लीक, सर्वर क्रैश और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है. इसके अलावा, यह पढ़ाने-लिखने के नज़रिए से भी क्रूर है. परीक्षा के दिन अचानक बीमारी, पैनिक अटैक या परिवार में कोई इमरजेंसी (या रास्ते में भारी ट्रैफिक जाम भी) किसी स्टूडेंट का पूरा साल बर्बाद कर सकती है. इसलिए, भारत को GRE और SAT की तर्ज पर लगातार चलने वाले, मॉड्यूलर और कंप्यूटर-अडैप्टिव टेस्टिंग फ्रेमवर्क को अपनाना चाहिए.

हर ज़िले में अत्याधुनिक और सुरक्षित टेस्टिंग सेंटर बनाकर, जहां साल भर में कई बार स्टैंडर्डाइज़्ड परीक्षाएं आयोजित की जा सकें. हम स्टूडेंट्स को एडमिशन एप्लीकेशन के लिए अपना सबसे अच्छा स्कोर सबमिट करने की सुविधा दे सकते हैं. इससे युवाओं की घबराहट तुरंत कम होती है, तनावपूर्ण माहौल खत्म होता है और 'सिंगल-पॉइंट-ऑफ-फेलियर' वाली कमजोरी दूर होती है, जो पेपर लीक करने वाले गिरोहों के लिए इसे इतना फायदेमंद बनाती है. सुरक्षित क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी से चलने वाले डायनामिक रूप से जेनरेट किए गए क्वेश्चन बैंक के साथ, हम यह पक्का कर सकते हैं कि एक ही सेंटर पर किन्हीं भी दो कैंडिडेट्स को एक जैसा क्वेश्चन सेट न मिले, जिससे फिजिकल पेपर लीक होना स्ट्रक्चरल रूप से असंभव हो जाएगा.

'सोचने-समझने वाला' स्टूडेंट

इसके अलावा, हमारे आधुनिक राष्ट्रीय एंट्रेंस टेस्ट में ज्‍यादातर तेज़ी से पैटर्न पहचानने और रटकर याद करने की क्षमता को परखा जाता है, न कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम-सॉल्विंग या गहरी कॉन्सेप्ट वाली समझ को. इस सीमित सोच ने एक ऐसा शोषणकारी और बिना नियम-कानून वाला करोड़ों-अरबों का कोचिंग उद्योग खड़ा कर दिया है, जो एक समानांतर शिक्षा व्यवस्था की तरह काम करता है. इससे अमीर शहरी छात्रों को फ़ायदा होता है जो महंगी टेस्ट-प्रेप फ़ैक्टरियों का खर्च उठा सकते हैं, जबकि प्रतिभाशाली ग्रामीण युवाओं या गरीब परिवारों के छात्रों को नुकसान होता है. मैं लंबे समय से अपने शिक्षकों से कहता आ रहा हूं कि वे छात्रों को यह न सिखाएं कि "क्या सोचना है", बल्कि यह सिखाएं कि "कैसे सोचना है". लेकिन यह बात बेअसर हो जाती है अगर परीक्षा प्रणाली सिर्फ़ उन्हीं को इनाम देती है जिन्होंने तैयारी का मटीरियल "रट लिया" है और परीक्षा हॉल में उसे ज्यों का त्यों लिख देना सीख लिया है.

यह भी पढ़ें- कर्नाटक के धारवाड़ से लेकर IIT बॉम्बे तक, कुछ ऐसी है नंदन नीलेकणी की एजुकेशन जर्नी

हमें न सिर्फ़ परीक्षा के पेपर और प्रक्रियाओं में सुधार करना चाहिए, बल्कि एडमिशन के लिए एक व्यापक तरीका अपनाकर अपने मूल्यांकन के दायरे को भी बढ़ाना चाहिए. हायर एजुकेशन संस्थानों को एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के साथ-साथ सेकेंडरी स्कूल के परफ़ॉर्मेंस, क्रिएटिव और एनालिटिकल राइटिंग के मूल्यांकन, और शायद वेरिफ़ाइड एक्स्ट्रा-करिकुलर गतिविधियों और कम्युनिटी में योगदान को भी महत्व देना चाहिए. एंट्रेंस एग्जाम को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया जाना चाहिए, ताकि मुख्य एनालिटिकल रीजनिंग और विषय-विशेष से जुड़ी प्रॉब्लम-सॉल्विंग क्षमता को परखा जा सके, न कि छात्रों से बहुत कम समय के दबाव में सैकड़ों जटिल समस्याओं को हल करने की उम्मीद की जाए.

हालांकि, अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कोई बदलाव नहीं आता, तो टेस्टिंग में सुधार से बहुत कम फ़ायदा होगा. पूरे भारत में हायर एजुकेशन संस्थान बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज़्ड रेगुलेटरी सिस्टम द्वारा थोपे गए पुराने और सख़्त सिलेबस में उलझे हुए हैं, जिससे ग्रेजुएट तेज़ी से बदलती ग्लोबल इकॉनमी के लिए तैयार नहीं हो पाते. हमें टॉप-लेवल की स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को असली फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव आज़ादी देनी चाहिए, ताकि वे अलग-अलग विषयों को मिलाकर सिलेबस बना सकें. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट साइंस और एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी जैसे नए और अहम फ़ील्ड्स शुरू कर सकें और इंडस्ट्री के साथ सीधे पार्टनरशिप कर सकें. हर अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में "असल दुनिया" में जरूरी इंटर्नशिप, लैब रिसर्च या कम्युनिटी-बेस्ड फ़ील्ड प्रोजेक्ट्स शामिल होने चाहिए, ताकि डिग्री का मतलब सिर्फ़ क्लास में हाज़िरी न हो, बल्कि प्रैक्टिकल काबिलियत भी हो।

युवाओं की बात सुनें

आखिरकार, हमारे युवाओं में भरोसे की कमी की वजह सिस्टम के फेल होने पर प्रशासनिक जवाबदेही का पूरी तरह से न होना है. पिछले कुछ सालों, खासकर 2024 और 2026 में बार-बार हुई नाकामियों के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए. स‍िर्फ एक मंत्री को नैतिक रूप से जिम्मेदार ठहराना काफी नहीं है. खराब कामकाज या उससे भी बुरे, गलत कामों के लिए सिस्टम में शामिल दूसरे लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए. ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए सिस्टम को ठीक करना होगा. हमें एक सख्त कानून बनाना चाहिए, 'नेशनल टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स एक्ट', जो टेस्टिंग एजेंसियों की उम्मीदवारों के प्रति "देखभाल की कानूनी जिम्मेदारी" को स्पष्ट करे.

इस ढांचे में प्रशासनिक कारणों से परीक्षा रद्द होने पर प्रभावित छात्रों को आर्थिक मुआवजा देने, शिकायतों के समाधान के लिए सख्त समय-सीमा तय करने और संस्थागत लापरवाही या भ्रष्टाचार के लिए कड़ी आपराधिक जिम्मेदारी तय करने का प्रावधान होना चाहिए. शिक्षा परीक्षाओं के लिए एक स्वतंत्र लोकपाल (Ombudsman) की नियुक्ति करके, जो मंत्रालय और टेस्टिंग एजेंसियों से पूरी तरह अलग हो. हम सुरक्षा प्रोटोकॉल की जांच कर सकते हैं, उम्मीदवारों की शिकायतों की पड़ताल कर सकते हैं और सालाना पारदर्शिता रिपोर्ट जारी कर सकते हैं, जिससे जनता का भरोसा फिर से कायम हो सके.

अखि‍र में थरूर ने शुभकामनाएं देते हुए ल‍िखा, ''जंतर-मंतर और पूरे देश में जिन युवाओं ने विरोध-प्रदर्शन किया, वे बिना मेहनत के मिलने वाले फ़ायदे या कम स्टैंडर्ड की मांग नहीं कर रहे थे. वे निष्पक्षता, पारदर्शिता और एक ऐसे सिस्टम की मांग कर रहे थे जो उनके सम्मान और कड़ी मेहनत का आदर करे. बहुत ज़्यादा तनाव और पेपर लीक होने के जोखिम वाले पुराने टेस्टिंग तरीकों की जगह एक आधुनिक, मॉड्यूलर और सर्वांगीण शिक्षा व्यवस्था अपनाकर, भारत अपने सरकारी संस्थानों में भरोसा फिर से कायम कर सकता है और अपनी युवा आबादी की असली क्षमता को सामने ला सकता है. हमारे सामने साफ़ विकल्प है- या तो हम सौ साल पुराने, ढहते हुए सिस्टम को किसी तरह ठीक-ठाक करके चलाते रहें, या फिर भारत के भविष्य के लायक एक मज़बूत और वर्ल्ड-क्लास शिक्षा व्यवस्था बनाएं. आप हमारी सरकार को यह फ़ैसला लेने में मदद कर सकते हैं.''



यह भी पढ़ें- Gen-Z की उम्मीदें और एजुकेशन रिफॉर्म, प्रह्लाद जोशी और नीलेकणी के सामने हैं ये पांच बड़ी चुनौतियां