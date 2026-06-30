एनसीपी शरद का कांग्रेस में होगा विलय या एनडीए के साथ जाएगी? पार्टी में दो फाड़

महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों उठापटक का दौर जारी है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के कांग्रेस में विलय होने की भी चर्चाएं हैं. पार्टी के भविष्य के गठबंधन को लेकर एनसीपी के नेता भी बंट गए हैं. एक गुट कांग्रेस में विलय चाहता है, तो दूसरा NDA पर नजर गड़ाए हुए है. कांग्रेस के वडेट्टीवार ने NCP (SP) के साथ बातचीत की पुष्टि की है.

सूत्रों के मुताबिक, NCP (शरद पवार गुट) के भीतर पार्टी की भविष्य की राजनीतिक रणनीति को लेकर अंदरूनी मतभेद सामने आए हैं. पार्टी के भीतर दो अलग-अलग गुट बन गए हैं और दोनों ही बिल्कुल विपरीत राजनीतिक गठबंधनों की वकालत कर रहे हैं.

एक गुट कांग्रेस के साथ तो दूसरा NDA की कर रहा वकालत

एक गुट NCP की मौजूदा राजनीतिक स्थिति का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ विलय की वकालत कर रहा है. वहीं, NCP (SP) का दूसरा गुट बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ गठबंधन करने पर जोर दे रहा है.

सूत्रों का कहना है कि NDA-समर्थक गुट का मानना ​​है कि मौजूदा सांसदों की संख्या को देखते हुए, अगर मौका मिले तो पार्टी को NDA में एक सहयोगी के तौर पर शामिल होने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.

अजित पवार ने एकजुट NCP को NDA के साथ रखने की बनाई थी योजना

सूत्रों के मुताबिक, दिवंगत अजित पवार ने भी पहले एक एकजुट NCP को NDA के साथ रखने की योजना बनाई थी. हालांकि अजित पवार के निधन के बाद दोनों NCP गुटों को फिर से एक करने की योजना ठंडे बस्ते में चली गई थी, लेकिन NDA-समर्थक गुट का कहना है कि अब सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए.

NCP(SP) के कई नेता निराशा जाहिर कर रहे हैं. उनका कहना है कि विपक्ष में रहने के कारण उनके विधानसभा और लोकसभा के चुनावी क्षेत्रों में विकास कार्यों में बड़ी रुकावटें आ रही हैं.

विलय की अटकलों की पुष्टि करते हुए सीनियर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आधिकारिक तौर पर कहा, "कांग्रेस और NCP(SP) के बीच विलय को लेकर आलाकमान से बातचीत चल रही है. जो लोग कांग्रेस और शरद पवार के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों में विश्वास रखते हैं, उनका हमारी पार्टी में हमेशा स्वागत है."

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