सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण में क्यों नहीं पहुंचे शरद पवार और सुप्रिया सुले?

महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री और पति दिवंगत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है. लोकभवन में राज्यपाल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इसी के साथ महाराष्ट्र को पहली महिला डिप्टी सीएम मिल गई. इधर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने इन घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया दी है.

सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण समारोह के बारे में बात करते हुए, सुप्रिया सुले ने बहुत कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और इस तरह उन्होंने इस विषय पर और अधिक बोलने से परहेज किया.

कल संसद का बजट सत्र है. इसलिए मुझे दिल्ली जाना होगा. अभी मेरी फ्लाइट है और मैं दिल्ली जा रही हूं. क्योंकि मैं सदन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता हूं, इसलिए मुझे दिल्ली जाना ही होगा. सुप्रिया सुले सांसद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार)

शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होने पर शरद पवार ने क्या कहा?

इधर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने इस घटनाक्रम से स्वयं को अलग करते हुए शनिवार को कहा कि उन्हें इसकी ‘‘कोई जानकारी नहीं'' है. पवार ने साथ ही कहा कि उनके दिवंगत भतीजे अजित पवार ने राकांपा गुटों के बीच विलय की घोषणा के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की थी.

शरद पवार ने बारामती में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राकांपा के गुटों को एकजुट करना अजित पवार की इच्छा थी और वह इसे लेकर आशावादी थे. जब उनसे पूछा गया कि क्या पवार परिवार से कोई शपथग्रहण समारोह में शामिल होगा तो उन्होंने कहा, ‘‘हमें शपथग्रहण के बारे में पता नहीं है. हमें खबरों से इसकी जानकारी मिली. शपथग्रहण के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है.''

उन्होंने कहा कि यह फैसला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने ही लिया होगा और इस संबंध में उनसे कोई चर्चा नहीं की गई. शरद पवार ने कहा, ‘‘मुझे शपथग्रहण समारोह की जानकारी नहीं है. मुझे यह भी नहीं पता है कि यह आज होने वाला है. शपथग्रहण समारोह के बारे में मुझसे कोई चर्चा नहीं हुई. शायद उनकी पार्टी (राकांपा) ने यह फैसला किया होगा. प्रफुल्ल पटेल एवं सुनील तटकरे के नाम सामने आए हैं और पता चला है कि उन्होंने पहल की है. हो सकता है कि उन्होंने पार्टी के भीतर ही यह फैसला किया हो.''