NCP की आज हुई बैठक से शरद पवार परिवार नाराज, सुनेत्रा को डिप्टी CM बनाए जाने का हुआ है फैसला

अजित पवार के निधन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और महाराष्ट्र की राजनीति में आए शून्य को भरने की कवायद तेज हो चली है. शुक्रवार को NCP के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और महाराष्ट ईकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इमरजेंसी बैठक की. इस बैठक में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी शामिल थी. बैठक में NCP नेताओं ने सुनेत्रा पवार को अजित पवार की जगह महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित किया. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सलाह पर सुनेत्रा ने संकट की इस घड़ी के बीच डिप्टी सीएम पद संभालने की बात स्वीकार कर ली है. शनिवार को एनसीपी विधायकों की बैठक के बाद शाम में सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी.

एनसीपी की आज हुई बैठक से शरद पवार परिवार नाराज

लेकिन अजित के निधन के बाद एनसीपी में आज हुई इस इमरजेंसी बैठक से शरद पवार परिवार नाराज बताए जा रहे हैं. पवार परिवार के विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शरद पवार परिवार सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल पर नाराज है. शरद पवार परिवार की नाराजगी की वजह मुंबई में आज दोपहर हुई राजनीतिक बैठक को लेकर है.

अस्थि विसर्जन की धार्मिक क्रिया होने से पहले बैठक करना सही नहीं

दुख की इस घड़ी में आज दोपहर हुई बैठक और उसमें जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर शरद पवार परिवार असहज है. सूत्रों का कहना है कि नाराज परिजनों का कहना है कि अस्थि विसर्जन की धार्मिक क्रिया पूरी होने से पहले ही मुंबई में बैठक आयोजित करना सही नहीं है. परिवार के भीतर यह चर्चा है कि इतनी जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी.

बुधवार को बारामती में हुए विमान हादसे में गई थी अजित पवार की जान

हालांकि खबर लिखे जाने तक इस नाराजगी पर पवार परिवार का कोई सदस्य ऑन कैमरा नहीं आया है. लेकिन सूत्रों का कहना है कि ऐसे दुखद समय में सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल द्वारा दिखाई गई इस राजनीतिक जल्दबाजी से नाराजगी है. मालूम हो कि बुधवार को बारामती में हुए प्लेन क्रैश में अजित पवार के साथ-साथ विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई थी.

अजित की उत्तराधिकारी की हो रही थी तलाश

अजित पवार एनसीपी के अध्यक्ष होने के साथ-साथ महाराष्ट्र की महायुति सरकार में डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. अजित के निधन के बाद उनकी राजनैतिक विरासत संभालने के लिए उत्तराधिकारी की तलाश की जा रही थी. उत्तराधिकारियों की लिस्ट में उनकी पत्नी सुनेत्रा का नाम पहले नंबर था. आज हुई बैठक में यही फैसला लिया गया. लेकिन परवार परिवार जल्दबाजी को लेकर नाराज है.



