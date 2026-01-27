पूर्व कांग्रेसी ने कांग्रेसियों से बताया खतरा, कहा-राहुल गांधी पर सवाल उठाने का अंजाम

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज रहे शकील अहमद अपनी ही पुरानी पार्टी के निशाने पर आ गए हैं. राहुल गांधी के खिलाफ हाल ही में दिए गए एक बयान के बाद कांग्रेस ने उनके प्रति कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. शकील अहमद ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा कर इस बात की जानकारी दी है.

शकील अहमद ने एक्स पोस्ट में बताया, 'अब तो मेरी जानकारी बिल्कुल सही साबित हुई. कांग्रेस के पुराने साथियों का बहुत धन्यवाद. हमारे बिहार में एक कहावत कि पुराने दोस्त ही काम आते हैं. क्या यह राहुल जी के आदेश के बिना हो रहा है?'

यह जनतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ... शकील अहमद

शकील अहमद ने कहा, 'अभी अभी कांग्रेस के कुछ साथियों ने गुप्त रूप से मुझे ख़बर किया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस / युवा कांग्रेस को यह आदेश दिया है कि कल दिनांक 27 जनवरी को पुतला दहन के बहाने मेरे पटना और मधुबनी निवास पर आक्रमण किया जाय. यह जनतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है.'

शकील अहमद ने क्या कहा और क्यों छिड़ा विवाद

शकील अहमद ने राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि "राहुल गांधी उन लोगों से खतरा महसूस करते हैं, जिनका जमीनी आधार है या जो अपने इलाके में लोकप्रिय होते हैं, खासकर ऐसे लोग जो उनसे राजनीतिक में वरिष्ठ हैं." कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद और बिहार के दिग्गज नेता रहे शकील अहमद ने बिहार चुनाव के बाद यह कहते हुए पार्टी छोड़ दी थी कि वो कांग्रेस में अपमानित महसूस कर रहे थे.

एक इंटरव्यू में शकील अहमद ने कहा, "राहुल गांधी जी जिस दिन अपना पहला चुनाव जीते उस दिन मैं अपना पांचवा चुनाव जीता. उनसे 19 साल पहले मैं सांसद, विधायक बन चुका था. लोगों का इन-बिल्ड कुछ होता है, तो जिनके साथ बैठने में उनको ये नहीं लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उनको बॉस मान रहा है, ऐसे लोगों के साथ वो बैठने में असहज होते हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ऐसे नेताओं को जल्द से जल्द पार्टी से बाहर करना चाहते हैं.