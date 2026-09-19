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स्कूल की सीढ़ियों से गिरने से चौथी क्लास की छात्रा की मौत, परिजनों का बड़ा आरोप, किसकी लापरवाही?

तेलंगाना के शादनगर इलाके में एक बड़ी घटना सामने आई है. यहां स्कूल की सीढ़ियों से गिरने के बाद चौथी क्लास की छात्रा की मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से उन्हें इसकी जानकारी देर से दी गई है.

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स्कूल की सीढ़ियों से गिरने से चौथी क्लास की छात्रा की मौत, परिजनों का बड़ा आरोप, किसकी लापरवाही?
स्कूल की सीढ़ियों से गिरने से छात्रा की मौत
  • तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के शादनगर इलाके में बड़ी घटना सामने आई है.
  • यहां स्कूल की सीढ़ियों से गिरने से चौथी क्लास की छात्रा की मौत हो गई.
  • परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से उन्हें देर से जानकारी दी गई.
क्या स्कूल प्रशासन पर कोई कार्रवाई हुई है?

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के शादनगर में एक प्राइवेट स्कूल में चौथी क्लास की छात्रा की स्कूल में सीढ़ियों से गिरने से मौत का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि सीढ़ियों से गिरने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, शुक्रवार को अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. छात्रा की उम्र 9 साल बताई जा रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक वर्णिका सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रही थी, तभी उसका संतुलन बिगड़ा और वह गिर गई, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई थी. परिजनों का आरोप है कि घटना की जानकारी देने में उन्हें देर की गई है. 

तेलंगाना पुलिस ने शुरू की जांच 

बताया जा रहा है कि गिरने के बाद वह बेहोश हो गई और स्कूल के कर्मचारी उसे पास के अस्पताल ले गए. इलाज के बावजूद अगले दिन उसकी मौत हो गई. पुलिस फुटेज की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह कैसे गिरी और उसके तुरंत बाद क्या हुआ. शादनगर सर्कल इंस्पेक्टर के. सीताराम ने कहा कि उपलब्ध CCTV फुटेज में लड़की सीढ़ियों पर संतुलन खोती हुई दिख रही है. उन्होंने यह भी कहा कि शुक्रवार रात तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या वर्णिका को पहले से कोई बीमारी थी या नहीं. 

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परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप 

मासूम बच्ची के परिवार का आरोप है कि हादसे के बाद स्कूल मैनेजमेंट ने उनसे ठीक से बात नहीं की. उनका आरोप है कि उन्हें तुरंत जानकारी नहीं दी गई या घटना के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई, जिससे लड़की को अस्पताल ले जाने में देरी हुई. हालांकि स्कूल ने अपना बचाव करते हुए कहा कि वे बच्ची के पिता के आने का इंतजार कर रहे थे. जब बच्ची को अचानक उल्टी होने लगी, तो उन्होंने कार का इंतजाम किया और उसे तुरंत पास के प्राइवेट अस्पताल, बुग्गा रेड्डी अस्पताल ले गए. पुलिस CCTV फुटेज और घटना से जुड़ी अन्य परिस्थितियों की जांच कर रही है.

घटना के बाद स्कूल प्रबंधन पर सवालियां निशान खड़े हो रहे हैं. क्योंकि परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस ने भी मामले में जांच की बात कही है. जिसके बाद ही मामला क्लीयर हो सकता है. 

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