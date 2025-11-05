दिल्ली एयरपोर्ट से कई उड़ानों में देरी, इंडिगो ने बताई वजह

दिल्ली एयरपोर्ट से कई उड़ानों मे देरी हुई है. इंडिगो ने फ्लाइट में देरी की वजह बताई है. ट्रेवल एडवाइजरी में इंडिगो ने कहा है कि एयर ट्रैफिक की भीड़भाड़ के कारण उड़ानों का संचालन फिलहाल प्रभावित है. हम समझते हैं कि जमीन पर और विमान में दोनों जगह लंबे समय तक प्रतीक्षा करने से असुविधा हो सकती है और हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं. फ्लाइट की लेटेस्ट जानकारी के लिए हम आपको हमारी वेबसाइट या मोबाइल ऐप देखने की सलाह देते हैं.

Travel Advisory



Due to air traffic congestion in Delhi, flight operations are currently impacted. We understand that extended wait times, both on the ground and onboard, may cause inconvenience, and we sincerely appreciate your patience.



For the most up-to-date flight… — IndiGo (@IndiGo6E) November 4, 2025

हमारे चालक दल और ऑन ग्राउंड टीमें आपकी सहायता के लिए मौजूद हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि आपका इंतजार यथासंभव आरामदायक रहे. हम आपके समय की अहमियत समझते हैं. आपको जल्द से जल्द अपनी यात्रा पर रवाना होने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं.