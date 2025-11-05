विज्ञापन
दिल्ली एयरपोर्ट से कई उड़ानों में देरी, इंडिगो ने बताई वजह

नई दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उड़ानों में काफी देरी हुई है. इंडिगो ने इसको लेकर एक ट्रेवल एडवाइजरी भी जारी की है.

नई दिल्ली:

दिल्ली एयरपोर्ट से कई उड़ानों मे देरी हुई है. इंडिगो ने फ्लाइट में देरी की वजह बताई है. ट्रेवल एडवाइजरी में इंडिगो ने कहा है कि एयर ट्रैफिक की भीड़भाड़ के कारण उड़ानों का संचालन फिलहाल प्रभावित है. हम समझते हैं कि जमीन पर और विमान में दोनों जगह लंबे समय तक प्रतीक्षा करने से असुविधा हो सकती है और हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं. फ्लाइट की लेटेस्ट जानकारी के लिए हम आपको हमारी वेबसाइट या मोबाइल ऐप देखने की सलाह देते हैं.

हमारे चालक दल और ऑन ग्राउंड टीमें आपकी सहायता के लिए मौजूद हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि आपका इंतजार यथासंभव आरामदायक रहे. हम आपके समय की अहमियत समझते हैं. आपको जल्द से जल्द अपनी यात्रा पर रवाना होने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं.

