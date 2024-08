महिला पहलवानों की सुरक्षा वापस ली गई? विनेश फोगाट के आरोप पर दिल्ली पुलिस का जवाब 

Vinesh Phogat's allegation : ओलंपियन विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर उन महिला पहलवानों की सुरक्षा वापस लेने का आरोप लगाया है जो आज भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गवाही देंगी. दिल्ली पुलिस ने इस आरोप से इनकार किया है.

फोगट ने एक्स पर लिखा, "दिल्ली पुलिस ने उन महिला पहलवानों की सुरक्षा वापस ले ली है, जो अदालत में बृज भूषण के खिलाफ गवाही देने जा रही हैं." पूर्व पहलवान के ट्वीट का जवाब देते हुए, दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पहलवानों को प्रदान की गई सुरक्षा वापस नहीं ली गई है. हरियाणा पुलिस से भविष्य में जिम्मेदारी संभालने का अनुरोध करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि सुरक्षा प्राप्त लोग आम तौर पर वहीं रहते हैं. सुरक्षा में नियुक्त दिल्ली पुलिस के निजी सुरक्षा अधिकारियों ने इस निर्णय को गलत तरीके से समझा और पहलवानों की सुरक्षा के लिए बृहस्पतिवार को देरी से पहुंचे. इसे सुधार लिया गया है. लगातार सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है.''

The security provided to the wrestlers hasn't been withdrawn; it was decided to request Haryana Police to takeover the responsibility in future, since the protectees normally reside there.