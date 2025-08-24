दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा की पदभार ग्रहण के बाद पहली बड़ी बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने पदभार संभालते ही सभी जिलों के डीसीपी, स्पेशल सीपी और जॉइंट सीपी के साथ करीब पांच घंटे लंबी बैठक की. यह उनकी पहली बड़ी समीक्षा बैठक थी, जिसमें अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त दिशा-निर्देश दिए गए. बैठक में उन्होंने सभी जिलों में पुलिस की सक्रियता बढ़ाने और गश्त तेज करने के निर्देश दिए. उन्होंने घोषित अपराधियों और जमानत पर बाहर आए अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा. लूट, स्नैचिंग और ड्रग्स तस्करी जैसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए.

कमिश्नर गोलचा ने सभी इलाकों के डार्क स्पॉट्स को चिन्हित करने और वहां पुलिस उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा. साथ ही, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का संदेश दिया. उन्होंने पुलिसकर्मियों से जनता के साथ सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार करने की अपील की. नए पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, "दिल्ली में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."

कौन हैं सतीश गोलचा?

1992 बैच के IPS अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया है. सतीश गोलचा 1992 बैच के अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश (एजीएमयूटी) कैडर के आइपीएस अधिकारी है. वो इससे पहले तिहाड़ जेल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल चुके हैं. साथ ही वो दिल्ली पुलिस में विशेष आयुक्त इंटेलीजेंस भी रह चुके हैं.