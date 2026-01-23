कठुआ में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी को मुठभेड़ में किया ढेर

जम्मू-कश्मीर के बिलावर में सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है. मारे गए आतंकी की पहचान उसमान के रूप में की गई है. जम्मू-कश्मीर पुलिस को इलाके में आतंकी उसमान के छिपे होने की सूचना मिली थी. इसके बाद सेना और सीआरपीएफ ने एक साझा ऑपरेशन चलाकर आतंकी की पहले घेराबंदी की और बाद में उसे ढेर कर दिया. सेना और स्थानीय पुलिस अब इस बात का भी पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि इलाके में कहीं कोई और आतंकी तो छिपकर नहीं बैठा है.

बीते कुछ महीनों में आतंकियों के खिलाफ सेना की ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है. पिछले साल ही सितंबर में भी सेना के साथ हुए मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया था. उस दौरान पुलिस ने बताया था कि आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया सूचना मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है.जब आतंकियों ने देखा कि उनकी घेराबंदी हो गई है, तो उन्‍होंने गोलीबारी शुरू कर दी थी. इस मुठभेड़ में सेना का एक जेसीओ भी घायल हो गया था. सेना ने उस दौरान कई और आतंकियों की भी घेराबंदी की थी.

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर, सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को किया ढेर

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर के पुंछ में सेना से मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर