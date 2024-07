चांद पर मिली 100 मीटर लंबी गुफा, बन सकता है अंतरिक्ष यात्रियों का 'शेल्टर होम'

पृथ्वी के बाद मंगल और चांद हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए दिलचस्प विषय रहे हैं. चांद को छूने, उसपर स्पेसक्राफ्ट उतारने के बाद अब वहां लोगों को बसाने की कोशिशें जारी हैं. समय-समय पर चांद को लेकर कई रोचक जानकारियां सामने आती रही हैं. अब वैज्ञानिकों ने चांद पर एक गुफा होने की पुष्टि की है. यह गुफा उस स्थान से ज्यादा दूर नहीं है, जहां 55 साल पहले 1969 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने Apollo 11 से लैंडिंग की थी. वैज्ञान‍िकों को यहां पर 100 मीटर लंबी गुफा म‍िली है, जो भविष्य में इंसानों के ल‍िए स्‍थायी घर साब‍ित हो सकती हैं.

इटली के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक टीम ने सोमवार को बताया कि चांद पर एक बड़ी गुफा होने के सबूत मिले हैं. यह गुफा अपोलो 11 के लैंडिंग पॉइंट से महज 250 मील (400 किलोमीटर) दूर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में स्थित है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, चांद पर ऐसी सैकड़ों और गुफाएं हो सकती हैं, जिनमें भविष्य में अंतरिक्ष यात्री पनाह ले सकते हैं.

किसने खोजी चांद पर गुफा?

इटली की ट्रेंटो यून‍िवर्स‍िटी के लॉरेंजो ब्रूजोन और ल‍ियोनार्डो कैरर ने रडार की मदद से चांद पर इस गुफा को ढूंढ न‍िकाला है. रडार के इस्‍तेमाल से उन्‍होंने चांद की पथरीली सतह पर एक छेद से अंदर देखने की कोश‍िश की. यह गुफा इतनी व‍िशाल है क‍ि धरती से ब‍िना क‍िसी उपकरण के भी देखी जा सकती है. गुफा में चांद की सतह की ओर एक रोशनदान है, जो शायद और आगे जाकर अंडरग्राउंड तक जाता है.

